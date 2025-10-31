La Diputación de Castellón continúa reforzando las actuaciones de control, vigilancia y fugimación de mosquitos

CASTELLÓ 31 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación Provincial de Castellón continúa reforzando las actuaciones de control, vigilancia y fumigación de mosquitos tras las últimas lluvias registradas y que dejaron importantes acumulados en todo el territorio, sobre todo, en la franja litoral.

Precisamente, en la costa castellonense es donde se están reforzando los tratamientos adulticidas, como continuación de los tratamientos larvicidas que se llevan ejecutando desde hace varias semanas en las zonas inundables de marjalería donde se ha podido acceder.

Y es que la inaccesibilidad a muchos terrenos por el nivel de agua y por la abundancia de vegetación ha provocado una eclosión de adultos de mosquito de marjal. Por ello, "desde la Diputación estamos reforzando mañana y tarde los tratamientos adulticidas para reducir su incidencia sobre la población en todos los municipios del litoral, con especial énfasis en la marjal de Castellón de la Plana", ha indicado el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

Andrés ha destacado el trabajo que está llevando a cabo todo el servicio de control de mosquitos para "minimizar la presencia de mosquitos, proteger la salud de la ciudadanía y evitar las molestias que estos insectos puedan causar". "Nuestro objetivo no es otro que actuar con previsión y eficiencia para que los vecinos y vecinas de nuestra tierra puedan disfrutar de un entorno saludable, sin mosquitos", ha indicado el diputado.

Además, debido a la permanencia de masas de agua en terrenos y acequias, tras la dana Alice, se están complementando estos tratamientos con larvicidas, evitando así la presencia del adulto. "Tenemos un problema compartido en todo el territorio que será más fácil de controlar si lo hacemos juntos", ha destacado José María Andrés.

SUMAR ESFUERZOS

En este sentido, el diputado provincial ha subrayado la importancia de "sumar esfuerzos para evitar estas plagas en los 135 municipios", y ha insistido en que la colaboración de la ciudadanía es "fundamental" para mantener bajo control la proliferación de mosquitos.

Por ello, desde el Servicio de Control de Mosquitos insisten a la población castellonense la necesidad de mantener limpias parcelas inundables para poder ejecutar trabajos de prevención y tratamientos larvarios apenas horas tras las lluvias, con la finalidad de evitar una eclosión masiva de adultos y favorecer el acceso a los equipos de trabajo.

"Solo con la implicación conjunta de instituciones y ciudadanía lograremos reducir al máximo la presencia de mosquitos", ha rematado el diputado de Medio Natural, quien ha pedido a los castellonenses su máxima colaboración en esta lucha constante contra los mosquitos.