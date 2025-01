La Diputación rechaza con el voto de calidad de Mompó la dimisión de Mazón por la dana tras abstenerse Ens Uneix

La corporación creará una comisión de estudio sobre "la gestión de la emergencia del 29 de octubre" y "para la recuperación de los municipios"

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valencia ha rechazado este lunes solicitar la dimisión del presidente de la Generalitat y del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, por la gestión de la dana que el pasado 29 de octubre devastó distintas localidades de la provincia. Esta decisión se ha adoptado en el pleno celebrado en la corporación provincial esta jornada, el ordinario de enero, y haciendo uso en una segunda votación del voto de calidad del presidente, Vicent Mompó (PP), tras haberse producido inicialmente un empate por la abstención ante esta propuesta de Ens Uneix, integrante junto a los 'populares' del ejecutivo provincial.

La dimisión de Mompó ha sido planteada, a través de una moción, por el grupo de Compromís y ha contado con el voto a favor de los tres representantes de esta formación y de los doce del PSPV-PSOE, otro de los grupos fuera del gobierno, así como con la abstención de la representante de Ens Uneix y vicepresidenta de la institución, Natàlia Enguix. En contra se han mostrado los trece diputados del PP y desde fuera del ejecutivo de los dos de Vox.

En una primera votación estas posturas han dado un empate a quince votos que se ha repetido en una segunda y que se ha roto entonces con el de calidad del presidente, de modo que la petición de dimisión de Mazón por "su nefasta gestión de la emergencia" ha decaído.

La iniciativa, en la que también se ha manifestado apoyo a los afectados por ese temporal y se ha reconocido la labor "incansable" de los servicios públicos y los voluntarios, ha sido presentada por el diputado de Compromís Josep Antoni Riera, que ha repasado lo sucedido el 29 de octubre, ha censurado que el jefe del Consell "en ningún momento interrumpió su agenda oficial y ha considerado "incomprensible que el Cecopi no se constituyera hasta las 15.00 horas" de ese día y que el 'president' no compareciera en él hasta más tarde.

Riera ha lamentado también que la "alerta oficial" S-Alert llegara a la ciudadanía "cuando ya había mucha gente sin localizarse, incomunicada, sin suministro de luz o agua" y habiéndose producido ya víctimas mortales. A su vez, ha resaltado las "manifestaciones masivas" de ciudadanos que se han producido "en contra de la gestión de la Generalitat".

La moción solicitaba además un informe "bien detallado" de los daños producidos en cada municipio afectado por la dana, un paquete de ayudas adicionales y complementarias a los ya aprobados y un plan de inversiones plurianual del Gobierno "que permita atender la reconstrucción de todas las infraestructuras y servicios dañados".

Durante el debate, el diputado de Vox Sergio Pastor ha considerado la propuesta un "totum revolutum" por referirse "a diferentes cuestiones, desde la solicitud de dimisión de Mazón hasta otras de gestión que ya se están desarrollando o que pretenden condicionar la acción" de la Diputación y de otras administraciones. A su vez, ha echado en falta "objetividad" y ha dicho que busca "rendimiento político", además de señalar que "se limita a pedir la dimisión de Mazón mientras omite las responsabilidades del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

El portavoz del PSPV-PSOE, Carlos Fernández Bielsa, ha mostrado el apoyo de este grupo a la petición de dimisión de Mazón por ser "lo que desea la gran mayoría de la ciudadanía valenciana" ante su "negligencia, incompetencia e incapacidad". "Un Molt Honorable, responsable de la dirección de una emergencia, no se desconecta cuando ya estábamos en plena tragedia" y "no mantiene su agenda. El estilo Mazón de afrontar nuestra desgracia no se sostiene bajo ningún concepto", ha expuesto.

Por parte del PP, Paz Carceller ha calificado de "extemporánea e inoportuna" la iniciativa de Compromís, "que ya han presentado en todos los ayuntamientos" y que "vuelve a contar" un "relato basado en bulos, en medias verdades y en datos erróneos solo nombrando a uno de los agentes intervinientes el presidente de la Generalitat, y obviando a Pedro Sánchez y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)". Carceller ha asegurado que Mazón "es el único que sigue dando la cara y saliendo a la calle".

"NO ES EL MOMENTO"

La vicepresidenta y representante de Ens Uneix ha afirmado que su grupo comparte "el dolor y la desolación de las personas afectadas por la dana", pero ha señalado que "no es el momento de exigir la dimisión ni del presidente de la Generalitat ni del presidente del Gobierno". "Ya se juzgará. Creo que ahora es el momento de estar con las personas afectadas y con los municipios afectados por la dana. Compartimos una parte de la moción, pero pensamos que está todo mezclado", ha precisado Enguix.

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Valencia ha acordado este lunes crear "una comisión de estudio" sobre "la gestión de la emergencia del día 29 de octubre para la recuperación de los municipios afectados", pero "no de investigación" porque estas últimas "ya se plantean en otras instituciones".

Así lo ha expuesto la diputada del equipo de gobierno Immaculada Angels González, del PP, que ha mostrado la voluntad de la corporación provincial de trabajar "desde el punto de vista de la gestión" pero no para "hablar de cosas que no van a aportar nada a la recuperación". "No vamos a mirar por el retrovisor y a comenzar a ver dónde estaba cada uno" ese día, ni a quién telefoneó, "eso no lo vamos a hacer", ha añadido.

"TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA"

La creación de esa comisión de estudio ha salido adelante por unanimidad a partir de la moción presentada por Compromís para crear una comisión no permanente sobre la gestión de la emergencia del 29 de octubre y para la recuperación de las comarcas afectadas por la dana. La iniciativa de ese grupo ha sido enmendada por el equipo de gobierno --PP y Ens Uneix-- en el sentido apuntado por González.

A pesar del acuerdo, la edil de Compromís, Dolors Gimeno, ha lamentado que su iniciativa no haya prosperado tal cual estaba planteada inicialmente. "Será una comisión que evitará que se pueda hablar de lo que pasó exactamente el 29 de octubre y los días previos", ha lamentado, a la vez que ha considerado que no se recoja "toda la información necesaria". "Pone a la Diputación al servicio de Mazón, lo que hemos querido evitar desde el primer momento", ha añadido.