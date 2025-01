Diputación de Valencia pide con el apoyo de Ens Uneix, PSPV y Compromís la suspensión de la consulta de lengua vehicular

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valencia ha acordado este lunes, en el pleno ordinario de enero y con el voto a favor de uno de los grupos del equipo de gobierno y de dos de la oposición, solicitar la suspensión de la consulta de la lengua vehicular a las familias de los centros educativos valencianos.

Esta medida se ha adoptado a partir de la moción presentada por la vicepresidenta primera y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, en ese sentido. La iniciativa ha dividido el voto del ejecutivo provincial que integran este partido y el PP. Ens Uneix ha votado sí junto a dos de los partidos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, mientras que los 'populares' la han rechazado junto a la otra formación fuera del gobierno, Vox.

El acuerdo adoptado, en el que se ha incluido una enmienda de Compromís tras ser aceptada por Ens Uneix, plantea instar a la Generalitat a suspender dicha consulta, tanto en los centros públicos como en los privados, y a devolver a los consejos escolares las prerrogativas para consensuar el proyecto lingüístico de cada colegio.

Durante la presentación de la moción, Enguix ha defendido "la máxima participación y la máxima libertad de las familias en la educación de sus hijos, siempre partiendo de la obligación de cumplir las leyes". A su vez, ha expuesto que "la ley valenciana establece que el alumnado debe ser capaz de hablar y escribir en valenciano y en castellano cuando termine la educación obligatoria", tras lo que ha afirmado que "en consecuencia, la enseñanza" de estas dos lenguas "se debe hacer teniendo en cuenta la petición" de la norma.

"Tan sencillo como eso", ha manifestado la vicepresidenta primera, que ha precisado que "la máxima participación de los padres y las madres en la educación no es hacerles una consulta extemporánea por una cuestión muy concreta y políticamente tan sensible sino participar en el Consejo Escolar del centro que hayan elegido para sus hijos".

La representante de Ens Uneix ha considerado que "la voluntad de la consulta propuesta por la Generalitat, en concreto por la Conselleria de Educación, es dificultar el cumplimiento del precepto legal que dice que el estudiantado valenciano debe dominar las dos lenguas oficiales" y con él, "marginar el valenciano". Asimismo, ha aseverado que es "preocupante que sea la misma administración educativa la que complique el cumplimiento de una ley propia".

Enguix ha instado a ponerse "al lado de una seña de identidad tan importante para los valencianos como es su propia lengua", a la vez que ha señalado que su grupo cree que "lo que se debería consultarse a las familias es si están de acuerdo en que se complique a sus hijos satisfacer la exigencia de saber valenciano y castellano cuando terminen la educación obligatoria".

"VOTACIÓN SIMPLISTA"

"Esta política de votación simplista, castellano o valenciano, supone un claro ataque a nuestra lengua" y a "nuestra riqueza lingüística", ha añadido la vicepresidenta primera. Igualmente, ha insistido en que el valenciano, "en minoría respecto al castellano, debe ser defendido desde las administraciones públicas" y ha rechazado "fomentar confrontaciones estériles entre familias y territorios".

Natàlia Enguix ha declarado también que "no se puede permitir que, con una mala concepción del concepto de libertad, se lleve a las familias a recortar los conocimientos y los derechos lingüísticos a los que tienen derecho la libertad".

Compromís ha considerado que la moción que planteada inicialmente por Ens Uneix debía "ir más allá", no solo para "instar a la Generalitat a suspender" consultas como esta sino "a devolver a los consejos escolares la capacidad de consensuar el proyecto lingüístico de cada centro".

"La moción ha de ir más allá para poder hacer efectivo lo que dice nuestro marco normativo propio, el Estatuto", y "otorgar al valenciano la singularidad de lengua propia de los valencianos y de su administración, con especial protección y respeto a su recuperación", ha comentado el diputado de este formación Josep Antoni Riera.

De este modo, Compromís ha incluido la necesidad de instar a la Generalitat "a impulsar las iniciativas legislativas y políticas que garanticen con más y mayor luz el valenciano como lengua vehicular a los centros educativos valencianos".

Por parte del PSPV-PSOE, Empar Folgado ha hablado también de "una mala concepción del concepto libertad" y ha manifestado que desde ella no se puede trasladar a las familias el recorte de "conocimientos y derechos lingüísticos" para sus hijos. Asimismo, ha lamentado la "nueva guerra lingüística" de la Conselleria de Educación para "destruir" el valenciano.

"LA EXCUSA"

"Esta libertad lingüística, entrecomillada, es estrictamente un salvoconducto para no estudiar en valencianos", ha añadido, al tiempo que ha señalado que no tiene "ningún sentido derivar una decisión pedagógica y experta que estaba al lado y participada por los consejos escolares a las familias". Folgado ha censurado que "la excusa siempre replica en la gran falacia de la lengua como imposición y obstáculo" y ha calificado de "injustificada" y "simplista" la consulta.

Desde el PP, el diputado Francisco Comes, que ha destacado que él habla y piensa en valenciano, ha dicho que sentía "mucho" esta vez "no poder votar a favor". Ha resaltado la "riqueza" que supone contar con esta lengua y ha invitado a "defenderla". "Lo que tenemos que hacer es no politizarla o, a lo mejor, no obligarla", ha señalado. También ha defendido la idea de que las familias voten y participen porque "saben qué es mejor para su hijo o hija". "Y eso no está mal", ha añadido.