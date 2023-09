Diputados de PSPV y Compromís celebran el "día histórico" en el Congreso: "Queremos hablar nuestra lengua"

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diputados valencianos del PSPV y Compromís-Sumar en el Congreso han destacado que la implantación de las intervenciones en lenguas cooficiales supone un "día histórico" en el que la Cámara Baja ya "se parece más a la España real".

"No queremos hacer el canelo. Queremos hablar nuestra lengua", ha manifestado en rueda de prensa la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de Compromís, Àgueda Micó, rechazando la afirmación del portavoz del PP, Borja Sémper, de que utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso es hacer "el canelo".

Los diputados de Compromís utilizarán el valenciano en sus intervenciones, mientras los socialistas hablarán en castellano o valenciano según su preferencia. En cambio, los representantes del PPCV y Vox utilizarán el castellano.

Para el PSPV, esta jornada marca "un antes y un después" en el Congreso. "Estamos en un día histórico para nuestra tierra, para la lengua", manifiesta el exministro y diputado por Valencia José Luis Ábalos en un vídeo difundido por el partido junto a sus compañeros de grupo.

Entre los diputados socialistas valencianos, Marta Trenzano denuncia en redes sociales el gesto de los representantes de Vox de abandonar el hemiciclo al escuchar a un parlamentario hablar galego. "¡Qué gran ofensa!", ironiza.

El también representante del PSPV Artemi Rallo celebra que los diputados valencianos podrán expresarse en su "lengua materna", lo que supone "un gran día para el país de los valencianos". "Pero otros reaccionarios siguen sentados en sus escaños sin dignarse a usar el auricular de traducción simultánea. Una clara falta de respeto, no solo a los diputados y diputadas que están haciendo uso de sus lenguas, sino a miles de valencianos, gallegos, catalanes, vascos y baleares que les han votado", asevera, y advierte que "los valencianoparlantes que han votado al PP ya saben lo que les importa su lengua".

Por su parte, el líder del PSPV, senador territorial y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, en un comunicado, asegura que el inicio del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso es "un día clave" que nos hace avanzar como país "a pesar del voto en contra del PPCV" en "una muestra más de la poca importancia que le dan a nuestra lengua".

"ANOMALÍA DEMOCRÁTICA"

Desde Compromís, la portavoz adjunta de Sumar Águeda Mico ha lamentado que era una "anomalía democrática" en un estado plurilingüe que no se usaran las lenguas cooficiales en el Congreso, dado que el 30% de la población es bilingüe.

Por tanto, ha criticado que la actitud de la derecha denota una "falta de respeto" al pluralismo del país. "Yo les pediría que sean más respetuosos porque las lenguas no son más o menos importantes por la cantidad de personas que les hablan, sino que todas las lenguas tienen el mismo valor y la misma capacidad", ha concluido en su comparecencia.

En redes sociales, Compromís destaca en su cuenta oficial que "hablar valenciano en el Congreso ya ha servido para echar a la extrema derecha". "Si hay alguien haciendo el canelo ese es Feijóo, presentándose a una investidura que nadie se la cree", añade su síndic en Les Corts y su exdiputado estatal Joan Baldoví.

"Hoy hemos avanzado en preservar la lengua de nuestras hijas y generaciones futuras. Hoy es un día de alegría para quienes creíamos en la igualdad, també lingüística, y la diversidad como una riqueza", proclama el diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez.

Su compañero Nahuel González afirma que la decisión de Vox de abandonar el hemiciclo demuestra su "sinceridad" y "poco respeto hacia España", así como "un gesto bonico para nuestro pueblo". "Para ellos España es 'una cosa' muy muy pequeña", señala tras rechazar las afirmaciones de Borja Sémper.

Mientras ningún diputado del PPCV en el Congreso se ha pronunciado al respecto, ya que los 'populares' rechazan el uso de lenguas cooficiales en la cámara, el representante de Vox por Valencia Carlos Flores ha compartido este mensaje en redes sociales: "NO / EZ / NON / NEIN / NÃO / INGEN / EI / NEM / NEI / ?? / ???? / ????? / ??? / ??? / ?? / ???? / ?? / ???? / No. Si hay diputados prefieren no ser entendidos por sus compañeros, no seré yo quien se empeñe en llevarles a la contraria" (sic).