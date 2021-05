Diputados tránsfugas de Cs piden no demorar la decisión sobre su estatus para no "explorar otras vías no tan amistosas"

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro diputados tránsfugas de Ciudadanos, Jesús Salmerón, Sunsi Sanchis, Cristina Gabarda y José Antonio Martínez, han afirmado que comienzan su nueva etapa en el parlamento con "libertad para seguir trabajando por los valencianos". Así, esperan que la Mesa no demore "mucho" la decisión sobre el estatus que van a tener ya que si no se verían "obligados a explorar otras vías no tan amistosas con Les Corts", e inciden en que han pedido "nada más" de lo que el reglamento les otorga.

Así se ha pronunciado Salmerón en declaraciones a los medios al inicio del Pleno de Les Corts de este miércoles, donde ha apuntado que ya han presentado una "varias iniciativas" y que tienen preparada "otra tanda". Los diputados no tendrán un portavoz, aunque sí esperan poder intervenir en los plenos para fijar su postura y poder participar en comisiones.

Respecto a sus derechos como diputados tras abandonar el grupo, Salmerón ha indicado que han pasado 10 días desde que salieron de Ciudadanos, por lo que "entienden" que se haya pedido un informe.

Salmerón ha lamentado que ahora mismo no tienen "espacio físico para poder trabajar", y han pedido "poder seguir trabajando" desde sus escaños y "disponer de material suficiente" para desempeñar su función parlamentaria.

En este sentido, esperan que la Mesa sea "consecuente" y que tenga en cuenta los "precedentes" en Corts de los años 2017, 2013 o 2008. Al respecto, ha incidido en que piden "ni más ni menos" de lo que les otorga el reglamento. "Sería muy triste para la democracia valenciana que tuviéramos que acudir a los tribunales a pedir aquello que nos corresponde en base al reglamento", ha agregado.

"AMENAZADO" POR EL PARTIDO

Respecto a su salida de Ciudadanos, Salmerón ha asegurado que llevaba "muchísimo tiempo" pidiendo "autocrítica" y que "no se le ha escuchado". De hecho, ha aseverado que se ha sentido "amenazado por dirigentes del partido".

Además, ha considerado que se le "forzó" a votar a favor de los presupuestos de este año, aunque "consiguió" que fuera una abstención. Fuentes de Ciudadanos han señalado que el motivo de su abstención fue que no se consiguió la bajada de impuestos, que era su "línea roja".

Para Salmerón, desde la dimisión de Albert Rivera "no se ha hecho autocrítica", y en València se les "impuso a los cargos", con una síndica --Ruth Merino-- que a su juicio "no fue avalada por el grupo parlamentario".

Según Salmerón, había "otros dos candidatos" que contaban con la mayoría, por lo que esperaba que "lo mínimo" fuera "haber consultado con los parlamentarios" o "haber hecho primarias".