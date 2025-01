El director de escena y performer Alberto Cortés convoca en La Mutant a "una invocación espiritista"

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo, director de escena y performer Alberto Cortés convoca en La Mutant de València a una "invocación espiritista" los próximos 7 y 8 de febrero. En 'Siempre vengo de noche (LIVE SET)', el creador malagueño propone una adaptación, lectura y puesta en escena a partir del texto dramático 'Analphabet'.

En esta pieza, Cortés lleva al público a la playa, donde les presentará a un fantasma que les hablará de caballos, prados y hombres desnudos, pero también de ríos, pueblos y playas de todo tipo. El creador aconseja venir a ver el espectáculo con perfume o una crema solar de protección 50, alguna prenda de ropa negra, alguna canción en la cabeza y algún libro que conecte al espectador o a la espectador con sus propios fantasmas, explica la sala en un comunicado.

La pieza toma como título el libro homónimo publicado por Alberto Cortés con la editorial Continta me tiene. En la publicación, los fantasmas ocupan el papel protagonista de una historia construida sobre y a partir de la melancolía, la vulnerabilidad y la pena a las que nos llevan en ocasiones las relaciones de pareja.

Ambientada en una mezcla de paisajes vascos, playas andaluzas y bosques del romanticismo alemán, el fantasma Analphabet quiere ser mito y consuelo de nuestras heridas y azote de nuestros abusadores.

Su historia personal abre la caja de las violencias intragénero y expone la necesidad de extremar también los cuidados en las relaciones homosexuales atravesadas por la herencia patriarcal. Como espíritu atormentado bebe de la poesía del romanticismo alemán y sus paisajes (Goethe, Hölderlin y Novalis han acompañado esta escritura), pero también se sirve de la idiosincrasia andaluza y de la herida mortal de un amor en Euskadi.

Analphabet, aunque viene moribundo y herido sobre un caballo, trae consigo una esperanza: lo que puede hacer la poesía por la herida. La palabra se convierte así en sanación del cuerpo maltratado y en altavoz de los abusos tantas veces silenciados.

'Siempre vengo de noche (LIVE SET)' es una propuesta escrita, pensada y ejecutada en solitario por Alberto Cortés, con vestuario de Gloria Trenado y violines de Luz Prado. Se ejecuta en un espacio diáfano sin escenario, donde se dispondrá al público en sillas en forma semicircular.

DRAMATURGIA "BASTARDA Y PERIFÉRICA"

Alberto Cortés (Málaga, 1983) se licenció en la ESAD de Málaga en Dirección de escena y dramaturgia y en Historia del arte en la Universidad de Málaga. En 2009 comenzó su camino escénico desde una dramaturgia "bastarda y periférica" que se ha ido asalvajando con el paso del tiempo. El performer y dramaturgo no ha dejado desde entonces de colisionar con diversas creadoras y amigas que han inspirado su camino, y de generar piezas de distintos formatos y disciplinas en un intento de "seguir teniendo esperanza en lo intangible y en lo humano".

Su trabajo se ha desarrollado a lo largo de los años a través de piezas de teatro, danza, performance y también folclore, flamenco y site-specifics. Cortés acompaña procesos de otras creadoras desde la dirección y la dramaturgia e imparte talleres a modo de encuentros donde comparte las investigaciones que atraviesa.

Últimamente su camino se ha detenido en la idea de entender el escenario como el espacio del deseo y en la relación romántica con el espectador. En 2022 publicó 'Los montes son tuyos' con la editorial Continta me tienes, que recoge los textos de sus dos últimas piezas, 'El Ardor' y 'One night at the golden bar'.