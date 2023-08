Dirigentes de PSPV y Compromís ven "intolerables" las explicaciones de Rubiales y piden acabar con su "impunidad"

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes políticos valencianos de PSPV y Compromís han considerado "intolerables" las explicaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, durante la asamblea de la entidad celebrada este viernes, han censurado los aplausos que ha recibido el mandatario y han pedido acabar con su "impunidad".

Entre ellos, el secretario general del PSPV y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha criticado "las estructuras del fútbol, el dinero, el machismo y el poder", mientras que el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha asegurado que la dignidad "también saber cuándo te tienes que ir" y ha sostenido que Rubiales "la ha perdido totalmente".

Ambos han reaccionado de esta manera a las palabras de Rubiales durante su discurso en la Asamblea Extraordinaria en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en el que ha anunciado que no dimite y continuará en su cargo pese a las "presiones", y ha denunciado que "se está ejecutando un asesinato social" contra su persona y se le está "tratando de matar", al mismo tiempo que ha explicado que el beso a la jugadora Jenni Hermoso fue "espontáneo, mutuo y consentido".

"¿Aplausos? Ya no es un hombre. Ya no es una federación. Son las estructuras del fútbol. El dinero. El machismo. El poder. El silencio es cómplice. Ni goles ni títulos: No puede haber nada por encima de la igualdad", ha escrito Ximo Puig en su perfil en la red social X (antes Twitter).

Por su parte, Joan Baldoví ha asegurado, en esta misma red social, sobre este asunto, que la dignidad "es también saber el momento en el que uno se ha de ir". "Rubiales la ha perdido --la dignidad-- totalmente. Él y los que le han aplaudido", ha agregado.

Baldoví también se ha hecho eco de los mensajes de apoyo de las futbolistas internacionales a Jenni Hermoso: "Menos Rubiales y palmeros. El machismo no tiene cabida a ningún organismo. Más Alexia, Jennifer, Aitana, Danae, Borja, Bellerín, etc. El feminismo llevará la justicia a todos los lugares: al fútbol también. Se acabó".

"MACHISMO EN ESTADO PURO"

Otros dirigentes socialistas y de Compromís se han sumado a las críticas al presidente de la RFEF. Es el caso de la diputada de Compromís y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, quien ha censurado: "Los machotes no dimiten porque para ellos estas cosas no son importantes". "Y encima va más allá y se declara víctima aludiendo a un complot para no aceptar responsabilidades. Terrible. Machismo en estado puro", ha escrito.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV en Les Corts y exconseller de Hacienda, Arcadi España, ha aplaudido la decisión del futbolista Borja Iglesias de abandonar la Selección Española "hasta que las cosas cambien" con Rubiales: "Romper el silencio cómplice. Romper el machismo estructural. Esta es la lucha del feminismo. Esta es la diferencia", ha argumentado el socialista.

La síndica socialista en el parlamento valenciano, Rebeca Torró, ha señalado que el comportamiento de Rubiales con la jugadora Jenni Hermoso, que ha calificado de "actitudes indignas y deleznables merecen una respuesta contundente", no puede "quedar impune". "No estáis solas. Se acabó, tod@s con @Jennihermoso", ha agregado.

Otras voces socialistas como la secretaria general del PSPV en la ciudad de València, Sandra Gómez, han criticado también el comportamiento y las explicaciones de Rubiales: "Disculpas a la Casa Real, sí; a la jugadora, no".

"PERSONAJE"

Desde Compromís, su portavoz en el Ayuntamiento de València y exalcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha considerado "intolerable" la explicación de Rubiales, a quien ha calificado de "personaje", y ha pedido "acabar con esta impunidad". "Este personaje culpa a la víctima, desprestigia el deporte y se burla de todo un país. No puede pasar ni un minuto. Rubiales dimisión", ha escrito en redes sociales.

Asimismo, los diputados de Compromís-Sumar en el Congreso Àgueda Micó y Alberto Ibáñez han asegurado que por "actitudes de macho alfa" como la de Rubiales "tenemos que continuar luchando contra el machismo", han insistido en que el dirigente futbolístico "tiene que ser destituido hoy mismo" y han pedido "centrarse en aquello estructural y apoyar a Jenni Hermoso".

"No le demos más protagonismo, es lo que busca liderando con posicionamientos ultra de Varon Dandy", han añadido, al tiempo que han apuntado: "Tenemos mayoría parlamentaria para democratizar a fondo el fútbol español". Además, el también diputado Nahuel González ha sostenido que Rubiales es "impresentable" desde "todos los puntos de vista".

Finalmente, desde Esquerra Unida, su coordinadora general y exconsellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha afirmado que Rubiales, "por desgracia", es "un prototipo de hombre muy común", para quienes "el feminismo es una lacra porque quiere derribar sus privilegios", al tiempo que ha lamentado que la igualdad efectiva de derechos está "lejos de ser una realidad". "Pero hay otro tipo de machistas y misóginos más disimulados. Estamos rodeadas", ha advertido.