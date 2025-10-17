Diseñan un dispositivo para evaluar la abrasión de pavimentos y reducir las lesiones de usuarios vulnerables

VALENCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) y la empresa Becsa han diseñado "un innovador dispositivo" para evaluar la capacidad abrasiva del pavimento, con el objetivo de reducir las lesiones por accidentes de ciclistas, usuarios de patinete y motociclistas, según ha informado la institución académica en un comunicado. Asimismo, ha señalado que por medio de esta iniciativa también "se garantiza la seguridad en la conducción", al tiempo que ha apuntado que este nuevo sistema patentado es "sencillo, reproducible y de bajo coste".

"Su sensibilidad para detectar diferencias entre pavimentos y su fácil aplicación lo convierten en una herramienta útil para mejorar la seguridad de las infraestructuras destinadas a ciclistas, motoristas o personas usuarias de patinetes, que son los colectivos más vulnerables en el caso de accidentes", ha indicado el profesor David Llopis Castelló, del Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la Universitat Politècnica de València (GIIC-UPV).

La institución académica ha apuntado que las ciudades registran cada vez más desplazamientos en Vehículos de Movilidad Personal (VMP) -- bicicicletas y patinetes eléctricos-- que requieren de infraestructuras seguras.

La también representante del GIIC-UPV, la profesora Ana María Pérez Zuriaga, ha asegurado que "esta nueva movilidad favorece la seguridad y la accesibilidad en las ciudades y causa menos accidentes mortales", pero ha remarcado que "genera nuevos riesgos".

El equipo de la Universitat Politècnica de València y Becsa aporta "un enfoque pionero" en este sentido, dado que "por primera vez en la evaluación de pavimentos se puede garantizar el necesario equilibrio entre la resistencia al deslizamiento y la prevención de la abrasión".

"Prácticamente todos los accidentes de tráfico en los que están implicados este tipo de vehículos comportan una caída con abrasiones, de gravedad dispar, desde raspones hasta lesiones que pueden alcanzar el hueso. El fin del sistema que hemos diseñado es establecer ciertos umbrales para minimizar la gravedad de las lesiones, al tiempo que se proporciona un nivel de seguridad adecuado respecto a la resistencia al deslizamiento del pavimento", ha añadido el también investigador del GIIC-UPV Carlos Alonso Troyano.

"SIMULAR LA PIEL HUMANA"

Desde la institución académica han resaltado que este nuevo dispositivo utiliza un material que "al ser arrastrado a una velocidad constante, trata de simular las propiedades de la piel humana". "Este material, la cera de parafina, posee unas propiedades resistentes conocidas y estables, es cuantificable, fácil de adquirir, de bajo coste, moldeable y biodegradable", ha añadido.

La prueba reproduce el proceso de abrasión ocasionado por una caída, cuantificando la pérdida de cera de parafina que se produce durante su arrastre a lo largo de una longitud determinada, a una velocidad constante de 15 km/h, lastrada con un peso conocido.

"La principal ventaja del método es su capacidad para proporcionar una evaluación continua del pavimento a lo largo de un tramo, frente a los ensayos tradicionales de carácter puntual. Además, se trata de un procedimiento sencillo, reproducible y de bajo coste, fácilmente aplicable en condiciones reales de servicio", ha el jefe del Laboratorio de Asfaltos e I+D+i de Becsa, Pablo Álvarez Troncoso.

PATENTE CONCEDIDA

Una vez validado el éxito del sistema y patentado, el profesor Alfredo García ha expuesto que el siguiente paso consistirá en "aplicarlo a distintos tipos de pavimentos, con diferentes estados de conservación, para establecer umbrales que permitan determinar en una escala cualitativa su nivel de abrasión".

La técnica de Normalización, Control de Calidad e I+D+i del Laboratorio de Asfaltos de Becsa, Aida Marzá Beltrán, ha manifestado que "tras la concesión de la patente y el establecimiento de los correspondientes umbrales de seguridad, el método de ensayo pueda ser incluido en las normas de diseño de pavimentos, con el fin de conseguir infraestructuras más seguras y respetuosas con los usuarios más vulnerables".

El dispositivo y metodología patentados son fruto del proyecto ReCyclingLane-Estudio de Pavimentos Reciclados para Carriles Bici Mediante el Aprovechamiento de Residuos Cerámicos y Material Recuperado de Fresado, una colaboración entre la UPV y Becsa financiada por el IVACE+i. Esta labor "ya ha obtenido otros importantes resultados, como el diseño de un pavimento más sostenible para carriles bici a partir de materiales reciclados de residuos de construcción", ha señalado la UPV.