Docents en Lluita insiste en que hay recursos para "aplicar inmediatamente" las reivindicaciones del profesorado

Protesta educativa a las puertyas de la Conselleria de Educación. Archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Docents en Lluita insiste en que la Generalitat dispone de "recursos suficientes para aplicar inmediatamente" las reivindicaciones del profesorado valenciano, que este viernes cumple la vigésima jornada de huelga indefinida.

Esta entidad publicó a principios de semana el informe técnico 'Viabilidad Presupuestaria de las Reivindicaciones de la Enseñanza Pública Valenciana (2026-2029)', que concluye que "las principales demandas planteadas por la comunidad educativa valenciana son económicamente viables dentro del marco presupuestario actual de la Generalitat Valenciana".

El estudio está elaborado a partir de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, informes sindicales de seguimiento de nóminas e incidencia de huelga, la normativa europea de financiación 2021-2027 y estimaciones técnicas de coste docente.

El documento realiza una estimación de recursos disponibles teniendo en cuenta el aumento de 450 millones en el presupuesto de Educación, los 55 millones de ahorro por la incidencia de la huelga de profesorado y los más de 400 millones de fondos europeos, lo que se traduce en un montante "acumulado garantizado" de 905 millones. A esto habría que añadir entre 700 y 800 millones más anuales si se reformara la financiación autonómica.

Sin embargo, desde la Conselleria de Educación apuntaron que este análisis "no es viable ni ajustado a la realidad" e hicieron que la plataforma propone utilizar el incremento de 450 millones de euros del presupuesto de la Conselleria, "cuando ese aumento ya tiene destino: atender la subida salarial propuesta por el Gobierno de España, financiar los 75 euros mensuales acordados con CSIF y ANPE y cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento de los centros".

"Detraer esos recursos para otras medidas supondría poner en riesgo el pago de servicios esenciales de los centros y la propia mejora retributiva del profesorado", advirtieron.

Este viernes, Docents en Lluita ha publicado un nuevo informe en el que "rebate" el planteamiento de la administración. En este sentido, argumentan que "no existe desglose oficial que acredito la saturación total del crédito".

"EXCLUYE INGRESOS ADICIONALES REALES"

"En términos de técnica presupuestaria, sin asignación por programas y capítulos, no se puede afirmar jurídicamente la inexistencia de margen. Además, el análisis es incompleto porque excluye ingresos adicionales reales", remarcan.

En su respuesta incluyen una respuesta que cifra el "coste real" de las medidas de mejora de plantillas (233,9 millones); inclusión (10-12); infraestructuras --130-180 millones-- y salarios iniciales, en

125 millones de euros, lo que suma un total operativo de hasta 550 millones, mientras que --reiteran-- los recursos disponibles pueden llegar hasta 905.

Por tanto, concluyen que "sí existen recursos suficientes para aplicar inmediatamente las medidas demandadas por el profesorado" y "no se trata de una limitación económica, sino de una decisión de asignación de recursos dentro de un sistema que ya dispone de la financiación necesaria".