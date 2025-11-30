El domingo llega con cielos nubosos y probabilidad de chubascos dispersos en el interior de la Comunitat Valenciana

Tiempo en la Comunitat Valenciana este domingo 30 de noviembre - AEMET

VALÈNCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cielo en la Comunitat Valenciana estará este domingo muy nuboso o cubierto, y disminuirá hacia intervalos nubosos al final del día, mientras que se esperan probables chubascos dispersos en el interior, extendiéndose al litoral por la tarde de forma más dispersa.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas irán en ascenso o permanecerán sin cambios. Por su parte, se prevé un descenso de las máximas, ligero o sin cambios en el litoral.

Así, la ciudad de Alicante y València tienen durante esta jornada una temperatura mínima de 9ºC, y máximas de 19 y 18 grados, respectivamente. En Castelló de la Plana los termómetros bajarán hasta los 6ºC y la máxima será de 18ºC.

Este domingo sopla viento flojo del oeste y noroeste, con aumentos ocasionales de intensidad, rolando a mediodía a moderado del norte y noroeste en el litoral, y flojo con predominio de la componente este en el interior.