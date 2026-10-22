Dos detenidos acusados de robar joyas por valor de 10.000 euros y dos móviles en apartamentos y un campin de Benidorm

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 29 y 41 años acusados de dos robos con fuerza y dos allanamientos de morada con hurto cometidos entre septiembre y octubre en apartamentos de la calle Rumanía y un campin de Benidorm (Alicante). Presuntamente sustrajeron joyas, cuyo valor podría rondar los 10.000 euros, además de dos móviles, una tableta electrónica y dinero.

Según han señalado fuentes policiales consultadas por Europa Press, uno de los presuntos autores, el de 29 años, fue arrestado el pasado 15 de octubre, mientras que el segundo, el de 41, aunque en un primer momento no pudo ser localizado, fue detenido este miércoles.

El primero de los hechos investigados ocurrió el 26 de septiembre en un domicilio de la citada calle, donde presuntamente cometieron un robo con fuerza al sustraer "bastantes" joyas, según la víctima, por un valor que podría rondar los 10.000 euros.

Asimismo, el 9 de octubre al parecer robaron un móvil y la tableta, también en un apartamento de esa calle, al que supuestamente accedieron mientras el morador de la vivienda estaba durmiendo la siesta, han apuntado las mismas fuentes.

Por otro lado, el tercer suceso se produjo a la jornada siguiente, es decir, el día 10 de ese mes, cuando presuntamente entraron a otro domicilio de la calle Rumanía, aunque el denunciante no echó nada en falta.

Finalmente, el cuarto y último de los hechos investigados ocurrió en el campin el 11 de octubre, momento en el que supuestamente fue robada una bandolera con una cartera, donde había otro móvil y 80 euros, han detallado desde el cuerpo de seguridad.