Dos fallecidos en un accidente entre un camión y un turismo en la CV-11 en San Rafael del Río (Castellón)

Accidente San Rafael del Rio - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

CASTELLÓ, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 72 años y un hombre del que se desconoce la edad han fallecido este jueves en un accidente entre un turismo y un camión en la CV-11 en San Rafael del Río (Castellón), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos. Las dos víctimas mortales viajaban en el turismo.

El siniestro se ha registrado sobre las 11.40 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos que han intervenido en la excarcelación de las víctimas, que estaban atrapadas en el vehículo y que han fallecido en el lugar del accidente.

Para ello han trabajado dos dotaciones de bomberos: una unidad de mando y otra de jefatura del Consorcio más una dotación de los bomberos de Cataluña que había sido solicitada inicialmente de apoyo.

Por parte del CICU, hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y otra de soporte vital básico (SVB). En total, se han visto implicadas tres personas: los ocupantes del vehículo que han resultado fallecidos y el conductor del camión, un hombre de 37 años que ha sido atendido por el equipo del SVB por un estado de ansiedad. Tras la asistencia, ha rechazado el traslado a un centro sanitario y ha sido dado de alta en el lugar.