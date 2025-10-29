Duelo oficial en la UV en recuerdo y homenaje a las víctimas de la dana

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) ha declarado este miércoles día de luto oficial y ha convocado minutos de silencio a lo largo de la jornada por las víctimas de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, la banderas oficiales ondearán hoy a media asta en los edificios universitarios.

También se ha convocado un conjunto de concentraciones para mantener un minuto de silencio en los diferentes campus y centros de la Universitat con el fin de ajustarse al desarrollo de la actividad académica.

Así, a las 11 horas, en la plaza central del Campus de Burjassot-Paterna está convocada la primera de las concentraciones en recuerdo y homenaje a las víctimas. También en este campus hay una convocatoria a las 12 horas a las puertas de la ETSE (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria).

En el Campus de Blasco Ibáñez, a las 12 horas, está convocado el minuto de silencio a las puertas del Rectorado de la Universitat, a las puertas de las facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; Filología, Traducción y Comunicación; Fisioterapia; Geografía e Historia; Enfermería; Medicina y Odontología; y Psicología, y en las escaleras de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.

A la misma hora se concentrarán, también, a las puertas del edificio histórico de la UV, Centre Cultural La Nau.

En el Campus dels Tarongers, la convocatoria será también a las 12 horas en el punto de encuentro oeste en el caso de las Facultades de Ciencias Sociales y de Formación del Profesorado, y a las 12.15 en los vestíbulos de las facultades de Derecho y de Economía.