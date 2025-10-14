Archivo - El EACC abre el ciclo 'Espai Sonor' con las actuaciones de Tiemei & Desilence y Alberto Lucendo - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 14 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), inicia nueva temporada del ciclo 'Espai Sonor', este miércoles, con una doble sesión a cargo de los barceloneses Tiemei & Desilence y del compositor castellonense Alberto Lucendo.

'Espai Sonor' es un ciclo dedicado a la experimentación sonora con propuestas de ámbito local, nacional e internacional que ofrece durante la temporada una programación musical complementaria a la actividad expositiva del EACC.

La temporada 2025-2026 de 'Espai Sonor' llega con una doble sesión. Por un lado, con la actuación de Alberto Lucendo, compositor y músico ambiental nacido en Castellón y afincado en Berlín cuya obra combina profundidad emocional con atmósferas cinematográficas.

Su banda sonora 'Wonderful Losers' fue incluida en la lista de las 10 mejores bandas sonoras del año de la revista Mojo. Como intérprete en directo, Lucendo ha presentado sets ambientales inmersivos por toda Europa.

A continuación, tendrá lugar la actuación de Tiemei, antes conocidos como TMATNB. Los barceloneses se autodefinen musicalmente como electrohangover, una mezcla de sintetizadores, guitarras y unas letras sugerentes.

La formación, que cuenta con una intensa apuesta visual, estará acompañada por Desilence.

La primera de las sesiones del 'Espai Sonor' cuenta con la colaboración del Prowekend Fest, un festival de showcasing y conferencias que celebra su 11ª edición del 15 al 18 de octubre en Castelló de la Plana.