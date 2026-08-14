El eclipse deja 147 atenciones oftalmológicas en la Comunitat Valenciana, la mayoría en hospitales y sin ingresos

Personas contemplando el eclipse en la playa de la Malva-rosa - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de sol del pasado miércoles ha dejado desde ese momento un total de 147 atenciones oftalmológicas en centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana, ninguna de las cuales ha requerido ingreso, según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Sanidad.

A lo largo de este jueves se registraron un total de 77 atenciones: 12 casos en Atención Primaria (tres en Castellón, cuatro en Valencia y cinco en Alicante) y 65 en Hospitalaria (dos en Castellón, 53 en Valencia y diez en Alicante).

En datos acumulados, por el momento se han contabilizado un total de 147 atenciones oftalmológicas: 26 en Atención Primaria (cuatro en Castellón, 12 en Valencia y diez en Alicante) y 121 en Hospitalaria (ocho en Castellón, 91 en València y 22 en Alicante).