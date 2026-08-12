El eclipse llega a la Comunitat con cielos poco nubosos o nubes altas y posible lluvia en zonas de Alicante y Castellón

Previsión de aemet en el dia del eclipse - AEMET

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera cielos poco nubosos o con nubes altas a la hora del eclipse solar de este 12 de agosto, si bien hay incertidumbres por las nubes que por la tarde se desarrollarán en sierras del interior norte de Castellón y norte de Alicante que pueden dejar algún chubasco o tormenta dispersa.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por cielo con intervalos nubosos, de nubes bajas en el litoral y prelitoral por la mañana, y de evolución diurna en el interior sur a partir del mediodía, sin descartar algún chubasco aislado.

Aemet indicó este martes que "los restos de las nubes altas pueden cubrir el cielo en zonas del norte de Castellón a la hora del eclipse". "Sin embargo, como el sol estará tan bajo en el horizonte, es posible que en zonas con nubes altas se pueda ver el eclipse con un horizonte despejado", añadió.

Así las cosas, las temperaturas permanecerán sin cambios significativos o registrarán un ligero ascenso. A las 13 horas y hasta las 20.59 se activará el aviso amarillo por calor en el interior norte de Valencia con un umbral de temperaturas máximas de 36 grados en el interior de la zona y el rincón de Ademuz.

En las capitales provinciales, las mínimas se sitúan entre los 24 y 25 grados y las máximas entre los 33 y 34 grados.

Asimismo, soplará viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este durante las horas centrales, localmente moderado.

El riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunitat Valenciana, con posibles tormentas secas en el interior norte de Castellón, según el 112.