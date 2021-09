La economía y la crisis climática centrarán el Debate de Política General, al que podrán asistir todos los diputados

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La situación económica y la crisis climática son los principales temas que abordarán los grupos parlamentarios en el Debate de Política General, que se celebrará entre el 27 y el 29 de septiembre en unas Corts que volverán a permitir el 100% de presencialidad en la cámara.

Así lo han anunciado las diferentes síndicas de los grupos parlamentarios. El debate con el que arranca el curso parlamentario dará comienzo el lunes a las 10.00 horas con la intervención sin tiempo del president, Ximo Puig.

Una vez concluya Puig, será el turno de los grupos después de un receso de 30 minutos. María José Catalá (PP) será la primera síndica en hablar, seguida de Ruth Merino (Cs), Ana Vega (Vox), Pilar Lima (Unides Podem), Fran Ferri (Compromís) y Manolo Mata (PSPV). Cada una dispondrá de 30 minutos, y habrá una réplica de 10.

Como novedad, habrá un pequeño receso de 10 minutos entre el turno de cada síndic. El lunes también habrá parada para comer, pero el miércoles la sesión se llevará a cabo sin pausa.

Además de la asistencia del 100% de los diputados, se ha determinado que los periodistas tengan prioridad en las cabinas. No podrá haber asistentes al plenario de fuera del parlamento, aunque el debate se retransmitirá en directo en la radiotelevisión pública, À Punt.

INTERVENCIONES

Durante la Junta de Síndics de este martes, los portavoces han hecho algún adelanto del contenido de sus discursos del próximo lunes. María José Catalá, que será la primera en intervenir tras Puig y se estrenará como síndica en sesión plenaria, ha afirmado que utilizará un "tono constructivo".

Respecto al fondo, profundizará en la situación económica y del paro "con una mirada muy especial a la juventud". También hará un guiño a su etapa como consellera de Educación en la última legislatura de gobierno del PP y se referirá a esta cuestión y a la "falta de libertad" que, a su juicio, supone la gestión de Vicent Marzà.

Para Ruth Merino (Cs), la pandemia centrará el debate, que centrará en dos aspectos: el sanitario y el económico. Así, las líneas más importantes que remarcará Ciudadanos en el Debate son la recuperación económica y el refuerzo de la sanidad.

Desde Vox, Ana Vega abogará por eliminar "totalmente" las restricciones a la hostelería y hará bandera de políticas como el "cheque escolar y el distrito único" en educación que su formación "no va a abandonar nunca". Además, pedirá un plan de choque para reducir listas de espera en sanidad y se centrará en la "inseguridad brutal" que considera que hay en las calles.

Pilar Lima será la primera síndica del Botànic en intervenir, y centrará su discurso en el fortalecimiento de los servicios públicos, el cambio del modelo productivo e incidirá en la salud mental. También destacará la situación de la emergencia climática y hará referencia a la agricultura y la despoblación.

Desde Compromís, Fran Ferri remarcará la crisis social y ambiental que "no dejan de ser dos caras de la misma moneda" y abogará por "políticas valientes" y no "ponerse de perfil". Además, ha asegurado que "la hoja de ruta del Botànic ya ataca estos dos problemas" frente a "una derecha que no aporta ninguna otra solución que recortes".

Por último, el socialista Manolo Mata ha señalado que sus propuestas serán avanzar en la recuperación "anímica, emocional y económica" de la sociedad y también remarcará la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.