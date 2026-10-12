'Ecos De La Memoria', De Marta Martín Núñez, Finalista A Mejor Catálogo De Los Premios Paris Photo. - CAMPGRÀFIC EDITORS

CASTELLÓ, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catálogo 'Ecos de la memoria', de la profesora e investigadora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló Marta Martín Núñez, ha logrado "un hito histórico para la edición española" al ser anunciado como uno de los cinco finalistas en la categoría Photography Catalog of the Year de los premios Paris Photo-Aperture Photobook Awards.

Este certamen, considerado el más importante del mundo en el ámbito del libro de arte y la fotografía, desvelará el fallo final el próximo mes de noviembre durante la celebración de la feria en París, subraya Campgràfic editors en un comunicado.

El proyecto es el resultado de un "monumental" esfuerzo por catalogar, analizar y difundir la producción fotográfica contemporánea dedicada a la memoria de la Guerra Civil española. La publicación analiza 90 libros publicados entre 1999 y 2025, conformando el primer mapa exhaustivo de la representación de este trauma histórico en el formato fotolibro, explican los responsables del proyecto.

La selección por parte del estricto jurado internacional supone un reconocimiento no solo a la investigación de Martín Núñez, sino también a "la excelencia material y de diseño de la publicación". 'Ecos de la memoria' escapa al formato tradicional de catálogo de fotolibros para convertirse, en palabras de sus editores, en un "dispositivo de memoria".

El trabajo es una coedición entre Campgràfic editors y Editorial RM, formalizada a través del diseño de underbau. La obra se presenta en un singular formato: un estuche con dos libros. Por un lado, Volver donde nunca estuvimos, el ensayo que explica el surgimiento de este tipo de fotografía y conceptualiza la generación de la "memoria colectiva".

Y, por otro, 25 años de fotolibros de la Guerra Civil, que analiza en detalle 46 de las publicaciones, entre las que se encuentran desde autores de larga trayectoria avalados por grandes instituciones, hasta fotógrafos emergentes con autopublicaciones de corta tirada. El catálogo está diseñado como si fuese un libro de libros y reproduce a tamaño real una doble página de cada uno de los volúmenes analizados.

Las imágenes se entrelazan con extractos de conversaciones mantenidas durante la investigación con figuras internacionales como la teórica Marianne Hirsch, autora del concepto de posmemoria.

La publicación es la materialización del Archivo de Memoria Fotográfica de la Guerra Civil, creado en la biblioteca de la UJI en 2022, y de la exposición 'Ecos de la memoria. Fotolibros del presente', que pudo verse en el Museu de Belles Arts de Castellón en 2023, en el Castell de Montjuïc de Barcelona en 2024 y en la Université Paul Valéry en 2025.

El volumen ha contado para su edición con una subvención concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha contado con el apoyo de la Càtedra d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat Jaume I y de proyectos y ayudas de investigación financiadas por la misma universidad.

IMPACTO INTERNACIONAL ANTES DEL PREMIO

La repercusión internacional del libro ya era evidente antes de la nominación en Paris Photo. En los últimos meses, el proyecto ha sido destacado como novedad editorial por librerías de culto en París como LE BAL Books y Delpire&Co. Además, el libro ha sido incluido en el prestigioso Artbook/The D.A.P. Catalog Fall 2026, la principal red de distribución para museos e instituciones de élite y bibliotecas universitarias internacionales.

Con esta nominación, 'Ecos de la memoria' "consolida su posición como una obra de referencia que trasciende el ámbito académico para situar la investigación visual sobre la memoria española en la élite internacional de la edición contemporánea", redcalcan desde la editorial.

Durante el próximo año, formará parte de una exposición itinerante como parte de los 35 finalistas del certamen que podrá verse en todo el mundo.