Una edil del PSPV en Els Poblets no apoyará el cambio de alcalde: "Cometí el error de firmar la moción contra Compromís"

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Els Poblets (Alicante) Eva Candel ha asegurado que cometió un "error" al firmar la moción de censura contra el alcalde del municipio, José Luis Mas, que es de Compromís, acordada entre los grupos municipales de PSPV, PP y Proyecto Residentes Els Poblets (PRE), con el único edil de esta última formación independiente, Francisco Pérez, como candidato para ostentar la vara de mando.

En una carta abierta dirigida al vecindario, consultada por Europa Press, ha anunciado que "no apoyará" esta acción, a pesar de que la firmó inicialmente, y que, por tanto, "no votará" a Pérez como "nuevo alcalde que quieren imponer". Candel ha justificado su decisión en su "inexperiencia" y en "no tener toda la información sobre la situación política" local.

Además, ha sostenido que "no sabía" que la portavoz del PSPV en el consistorio, Carolina Vives, "no había consultado" al partido esa decisión "y que por esa moción" iban a "expulsar" de la formación a los ediles socialistas que la respaldaran. "Un partido donde me identifico y desde donde quiero continuar trabajando", ha sostenido.

"Por eso considero que hay muchos intereses personales y además considero que gran parte del pueblo decidió que José Luis Mas fuera el candidato más votado y Francisco Pérez el que menos. Por eso, con toda la convicción, no apoyaré la moción de censura y no votaré al nuevo alcalde que quieren imponer", ha manifestado.

"LO MEJOR ES RECTIFICAR"

En este contexto, ha pedido "disculpas de todo corazón por el error y por el trastorno que eso ha podido causar". "La falta de información me ha llevado a una mala decisión y ahora tengo claro que lo mejor es rectificar y actuar con coherencia y dignidad", ha agregado.

Y ha afirmado: "También quiero transmitiros un mensaje de esperanza e ilusión: creo que podemos trabajar con colaboración entre todos los grupos que defendemos valores progresistas para asegurar un futuro mejor para Els Poblets, construyendo sobre todo lo bueno que se ha hecho desde 2015 y manteniendo la proximidad, la transparencia y el servicio a la gente".

Asimismo, Candel ha lanzado un mensaje a "los compañeros y compañeros socialistas que sin haber ostentado" cargos públicos "han defendido los valores socialistas" en el municipio: "Apoyémonos, sentémonos, hablemos, lleguemos a acuerdos con Compromís por el bien del pueblo, dejando de lado los enfrentamientos personales. Solo así podremos avanzar y garantizar un futuro mejor y justo para todos y todas".