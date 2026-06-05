Educación cifra en el 6,04% el seguimiento de la huelga indefinida de este viernes, vigésima jornada

Varias personas durante una manifestación, a 4 de junio de 2026, en Valencia.
Varias personas durante una manifestación, a 4 de junio de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 5 junio 2026 18:18
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   VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria de Educación ha cifrado en un 6,04% por ciento el seguimiento este viernes de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que cumple ya su vigésima jornada.

   Por provincias, en Castellón el paro ha sido secundado por el 11,88% del profesorado; en Alicante ha alcanzado un seguimiento del 4,56% y en Valencia, del 5,53%, de acuerdo a los datos facilitados por el departamento de Campanar.

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