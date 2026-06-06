Educación destaca que su propuesta rebasa en casi 1.000 millones las exigencias sindicales

La consellera de Educación, Carmen Ortí, y el secretario autonómico del ramo, Daniel McEvoy, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La última propuesta que la Conselleria de Educación ha presentado para mejorar la educación pública valenciana supone un salto "cualitativo y cuantitativo" respecto a las reivindicaciones sindicales. En este sentido, la propuesta global de acuerdo, dotada con 3.338,26 millones de euros, supera "ampliamente" los 2.400 millones de euros que costaban las reivindicaciones planteadas inicialmente por las organizaciones sindicales.

La propuesta presentada por el Consell constituye "el mayor esfuerzo inversor realizado hasta la fecha en favor de la educación pública valenciana" y recoge medidas concretas, presupuestadas y calendarizadas en ámbitos clave como las retribuciones docentes, la reducción de ratios, las infraestructuras educativas, la inclusión, las plantillas, la Formación Profesional, la simplificación administrativa y la promoción del valenciano.

Desde el inicio de la huelga, la Generalitat ha mantenido una "actitud de diálogo permanente", con más de 40 reuniones celebradas desde el comienzo del curso y 18 mesas de negociación desde el inicio de la huelga indefinida. Fruto de ese trabajo, la propuesta final incorpora "numerosas mejoras" que responden directamente a planteamientos formulados por las organizaciones sindicales, según ha destacado el departamento de Campanar en un comunicado.

En infraestructuras educativas, las organizaciones sindicales reclamaban la puesta en marcha de un plan director, medidas de confort térmico, accesibilidad, ejecución del Plan Edificant y actuaciones específicas para los centros afectados por la dana. La respuesta de la Generalitat ha sido la presentación de un plan plurianual 2026-2029 dotado con 1.410 millones de euros, que incluye 829,7 millones para el Plan Edificant, 400 millones de inversión directa, 140 millones para el nuevo Plan Edu Clima que permitirá climatizar el 100 por cien de las aulas y centros educativos y 40 millones para el Plan Recole de mejora de infraestructuras municipales.

REDUCCIÓN DE RATIOS

Respecto a la reducción de ratios, la Generalitat ha asumido el objetivo de avanzar hacia aulas con menor número de alumnos mediante una reducción progresiva que adelanta incluso la aplicación de las ratios contempladas en el proyecto legislativo impulsado por el Ministerio. La propuesta final fija máximos de 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en ESO y 28 en Bachillerato, además de reducciones específicas en Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

En inclusión educativa, el Consell ha incorporado buena parte de las reivindicaciones sindicales relacionadas con el refuerzo de recursos especializados. La propuesta contempla 135 nuevas plazas de Audición y Lenguaje, 36 nuevas aulas UECO, un incremento del 30% de profesionales de Educación Social, nuevas actuaciones en salud mental y un plan específico de bienestar docente. Además, durante la legislatura se habrán habilitado 118 aulas específicas para alumnado con necesidades educativas especiales y se alcanzarán las 373 aulas UECO en la Comunitat Valenciana.

La propuesta incluye también reforzar las plantillas docentes. Frente a las demandas sindicales de recuperación y ampliación de efectivos, la Generalitat ha incorporado un compromiso de creación de 7.742 nuevos puestos docentes en cuatro años, de los cuales 5.000 corresponden a nuevas contrataciones y 2.742 estarán vinculados directamente a la reducción de ratios. Asimismo, se prevé la estabilización de 10.000 plazas estructurales y una inversión de 469,12 millones de euros a través del Plan Mestre.

Durante las últimas semanas, la Generalitat ha ampliado "de forma significativa" el alcance de las medidas planteadas inicialmente, hasta configurar un plan integral dotado con más de 3.338 millones de euros que persigue la transformación más ambiciosa de la historia de la educación pública valenciana.

En materia retributiva, la propuesta inicial contemplaba un incremento salarial de 75 euros mensuales. Tras sucesivas mejoras, la oferta final alcanza los 200 euros mensuales para todo el profesorado, a los que se añade una cláusula de revisión vinculada al IPC, "garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los docentes".

"Estamos hablando de una propuesta sin precedentes", ha explicado la consellera de Educación, Carmen Ortí. "Nunca en la historia --ha proseguido-- ha habido una inversión y una compromiso tan potente con la educación pública. Hemos demostrado nuestra voluntad de negociar y de situarnos al lado de las familias, del alumnado y de los docentes".

En paralelo, la Conselleria ha incorporado medidas de simplificación administrativa orientadas a reducir la carga burocrática del profesorado. Entre ellas figuran la creación del expediente digital docente, la regulación del trabajo fuera del centro educativo, la utilización de herramientas de inteligencia artificial para la generación de documentación, la prohibición de incrementar la burocracia mediante nueva normativa y la implantación de diversos procedimientos electrónicos que simplificarán la gestión diaria de los centros.

Ortí considera que "la evolución de la negociación demuestra una voluntad real de acuerdo y un esfuerzo presupuestario sin precedentes para atender las principales reivindicaciones del profesorado, mejorar las condiciones laborales y reforzar la calidad del sistema educativo valenciano". "Valoramos las propuestas sindicales en 2.400 millones de euros. Ahora les ofrecemos más de 3.300. Es el momento de llegar a un acuerdo", ha apostillado

La propuesta también atiende reivindicaciones planteadas en Formación Profesional mediante el mantenimiento de los ciclos implantados con fondos europeos, la extensión de la Red Orienta FP a toda la Comunitat Valenciana y el incremento de la inversión en equipamiento. Además, los presupuestos de 2026 contemplan un incremento del 24,9% en la financiación destinada a FP y la autorización de 70 nuevos ciclos formativos.

En relación con el valenciano, la Conselleria ha incorporado medidas reclamadas por los sindicatos como la recuperación y regulación de la capacitación lingüística del profesorado, mediante un plan específico de formación y la regulación de los certificados de Capacitación en Valenciano y Diploma de Mestre en Valencià, todo en el marco de la legislación vigente.

REUNIÓN DE AYER

Tras la reunión celebrada este viernes, que fue retransmitida por primera vez en streaming y duró más de seis horas y media, la administración entregó su última propuesta: un 'Acuerdo Global para la mejora y transformación de la educación pública en la Comunitat Valenciana', que prevé una inversión de 3.338 millones de euros.

Los sindicatos señalaron que en el documento hay "cambios significativos" que hay que valorar: "Hay cambios cuantitativos, los cualitativos tendremos que valorarlos con calma y recibir el feedback de los colectivos afectados". Si bien también advirtieron que algunos aspectos "no son suficientes", ya que la administración se negó a reabrir las cuestiones de salarios y valenciano. En definitiva, las organizaciones convocantes de la huelga analizarán el documento durante este fin de semana pero ven aspectos insuficientes.

La Conselleria de Educación emplazó el próximo lunes a las diez de la mañana a los sindicatos a proseguir la negociación para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.