Educación forma al personal de las aulas hospitalarias en el uso de robots que refuerzan el vínculo escolar de menores

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, ha organizado unas jornadas para que las aulas hospitalarias de la Comunitat Valenciana se familiaricen con el uso de robots sociales y con cómo estos pueden reforzar el vínculo escolar de los menores de larga hospitalización.

El Grupo Tecnología Educativa TECNOEDUC de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante presentan el proyecto Ability (proyecto ABILITI -Avatar Based Interaction and Learning In Times of Illness).

Se trata de un proyecto competitivo financiado por la Unión Europea que demuestra la efectividad de la robótica social y los sistemas de telepresencia en la atención educativa a menores y adolescentes con enfermedades crónicas o de larga duración, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Esta tecnología es "idónea" para reforzar el sentimiento de pertenencia y el vínculo escolar de los menores con cáncer que, por razones terapéuticas, se ven obligados a permanecer fuera de la escuela durante largos periodos. A través de un robot, los niños que no pueden acudir a clases son capaces de estar en contacto directo con el aula siendo capaces de interactuar.

Durante tres años se experimentó en cinco países europeos con esta tecnología, desarrollando una metodología y un conjunto de materiales didácticos para impulsar la transferencia de esta tecnología en las escuelas, ayudando a su vez al profesorado que trabaja con niños con cáncer a completar la intervención pedagógica con acciones que refuercen el vínculo emocional con sus compañeros y eviten el aislamiento.

De este modo, desde la Conselleria de Educación se han organizado desde el pasado 4 de octubre hasta el 15 de noviembre unas jornadas formativas para los docentes de las aulas hospitalarias de la Comunitat: Hospital General Doctor Balmis Alicante; Hospital Universitario Vinalopó en Elx; Hospital General de Castelló; Hospital Universitario La Fe de València; Hospital Doctor Peset en València; y Hospital Francesc de Borja en Gandia.

Una vez finalizada la acción de formación, la Conselleria de Educación está trabajando para que la Comunitat Valenciana ponga en marcha una experiencia piloto para la experimentación de esta tecnología educativa a pequeña escala, y como antesala de una posible implantación en las diferentes aulas hospitalarias.