Efectivos de seguridad realizan casi medio millar de rescates en la Comunitat Valenciana por la dana Adam

Efectivos de seguridad. - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diversos cuerpos de seguridad que trabajan en el territorio valenciano para paliar los efectos de la dana Adam han realizado hasta el momento de 500 rescates, según ha detallado la delegada del Gobierno al término de la última reunión de coordinación.

En concreto, la Guardia Civil ha realizado durante esta jornada 226 evacuaciones, tanto aéreos como por tierra. Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya ha llevado a cabo más de 200 rescates y la Policía Nacional, que también se ha sumado a las labores de rescate, a pesar de que no era su demarcación, ha auxiliado a unas 25 personas.

"Por lo tanto, nos hemos sumado con todas nuestras capacidades a estos rescates para poder contribuir a unas labores imprescindibles y necesarias", ha remarcado la delegada, que ha solicitado también "la colaboración de la ciudadanía, quedándose en casa en las zonas que siguen confinadas".

Pilar Bernabé ha recordado que los rescates "siguen en marcha y las condiciones meteorológicas están acompañando a que las labores de rescate se puedan ir produciendo con normalidad".