La ejecución de fondos Next Generation para I+D+i+d alcanza 893 millones en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 23,7% de los fondos Next Generation (NGEU) que se ejecutan en la Comunitat Valenciana han ido destinados a investigación, desarrollo, innovación y la digitalización (I+D+I+d), con un total de 893 millones de euros desde el primer semestre de 2021 hasta junio de 2024.

Así se desprende de la tercera edición del informe Monitor NextGEN, presentado este lunes por la Fundación Cotec para la Innovación y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Un acto en el que han el director de Economía de la Fundación Cotec , Aleix Pons; el analista de Economía de la Fundación Cotec, Ignacio Gordo; el director adjunto del Ivie, Joaquin Maudos, y los técnicos de investigación del Ivie, Juan Pérez y Silvia Mollá.

El 6,9% del total de las actuaciones con fondos NGEU para I+D+i+d de España se realizan en la Comunitat Valenciana. El 48,1% de estos fondos que se ejecutan en la Comunitat Valenciana se han destinado a la digitalización y el 51,9% se han dirigido a la I+D+i.

Asimismo, de estos recursos que tienen como fin el I+D+i+d, el 61% los convocó el Servicio Público Estatal, un 30% lo gestionan administraciones autonómicas y un 7% corporaciones locales.

Los fondos Next Generation ejecutados en la Comunitat Valenciana para I+D+i+d ascienden de 167 euros per cápita, a bastante distancia de los 264 euros per cápita de la media nacional. Así, en relación a su población, es la sexta menor tasa del país.

Respecto a la captación de los fondos por parte del tejido económico, el 63% de las licitaciones y subvenciones concedidas a beneficiarios con sede en la Comunitat Valenciana ido a parar a empresas nacionales, el 22% a organismos públicos y universidades y el 12,4% a fundaciones y asociaciones, además de un 2,5% a personas físicas y autónomos.

Por tamaño, el 42,9% de los NGEU a la I+D+i+d que se asignaron a empresas nacionales recayeron en micro y pequeñas empresas, el 30,8% a medianas y el 26,2% fue a pasar a las grandes empresas.

Por sectores, el más beneficiado fue el de la información y comunicaciones (101 millones), seguido de la construcción (69 millones), el comercio (50 millones de euros), el de material de transporte (46 millones) y el de investigación y desarrollo (39 millones).

Asimismo, el 72% de los fondos para I+D+i+d qie se ejecutan en la Comunitat Valenciana se han asignado mediante subvenciones y el 28% a través de licitaciones.

El informe destaca como principales subvenciones concedidas de I+D+i+d a la Comunitat Valenciana el Kit Digital con 113,2 millones de euros; el PERTE Agroalimentario Eje 1 (2023) con 37,4 millones de euros; el PERTE Digitalización del ciclo del agua (2022) con 28,6 millones de euros; proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y digital (2021) con 26,3 millones de euros, así como proyectos de colaboración público-privada en I+D+i (2021) con 23,4 millones de euros.

Entre las principales licitaciones adjudicadas en I+D+i+d, se resaltan 16,5 millones de euros para infraestructura Wifi en sedes educativas; 11,9 millones de suministro de equipos de videovigilancia y plataformas de comunicaciones para digitalización en unidades de material móvil y talleres de FGV; 11,6 millones para el desarrollo de la plataforma de transporte y módulos de gestión de tarifas para la EMT Valencia y, con 9 millones de euros cada uno, el sistema de gestión y control para la implementación de la zona de bajas emisiones de la ciudad de València y el sistema de llamada a pacientes en salas de espera (SISCOL) para la Conselleria de Sanidad.

DATOS GENERALES

En el conjunto de España, las partidas de investigación, desarrollo, innovación y digitalización (I+D+I+d) concentran un 36,7% de los fondos europeos Next Generation European Union resueltos en España hasta junio de 2024.

Hasta junio de 2024, se habían convocado licitaciones y subvenciones financiadas por los fondos Next Generation por valor de 65.688 millones de euros, es decir, el 71,2% de los fondos no reembolsables asignados a España (92.256 millones), de los que se adjudicaron y concedieron ayudas por valor 43.002 millones de euros.

Del total de esos recursos ya resueltos, 15.796 millones se han destinado al fomento de la I+D+I y la digitalización en España, lo que supone el mencionado 36,7% del importe total ejecutado. Este porcentaje queda cerca del objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de destinar el 40% de los fondos europeos a I+D+I+d.

Un 56% de las ayudas (8.830 millones) has sido destinadas a impulsar la digitalización y el 44% restante (6.966 millones) a I+D+I.

El análisis detecta que entre junio de 2023 y 2024 se ejecutaron 5.741 millones de euros para I+D+I+d, frente los 6.949 de los 12 meses anteriores, un 17% menos. Por ello, el informe subraya el enorme reto que va a suponer la ejecución de unos 21.000 millones de euros pendientes para I+D+I+d antes de agosto de 2026, cifra que resulta de sumar los fondos convocados aún no ejecutados (alrededor de 7.000 millones) y los fondos que aún no han sido convocados (14.000 millones). Lograr este reto implicaría un ritmo de ejecución superior al de los últimos tres años y medio.

Atendiendo al lugar en el que se realizan las actuaciones financiadas, la Comunidad de Madrid concentra el 35,6% de los fondos resueltos destinados a I+D+I+d (4.591 millones), muy por encima de su peso poblacional o en el PIB de España. Le siguen Cataluña (14,6%), Andalucía (9,5%), la Comunitat Valenciana (6,9%) y Castilla y León (6,5%). El informe incluye una serie de fichas territoriales para cada comunidad autónoma en las que se pueden ver diferentes estadísticas en torno a los fondos ejecutados, incluyendo las principales licitaciones y subvenciones.

En relación con la población, destaca de nuevo la Comunidad de Madrid, donde se ejecutan actuaciones por valor de 651 euros por habitante, seguida a gran distancia por Castilla y León (351 euros), Navarra (312 euros) y Aragón (289). El resto queda por debajo de la media nacional de 264 euros por habitante. El mínimo lo marca Baleares (118 euros).

GRANDES EMPRESAS

Los fondos Next Generation para I+D+I+d han llegado a un total de 439.000 beneficiarios hasta junio de 2024, incluyendo empresas, organismos públicos, fundaciones, autónomos y personas físicas. El 69% de los fondos han tenido como destinatario a empresas en España (10.880 millones de euros), la mayoría de ellas del sector servicios, destacando las del sector TIC.

Las grandes compañías reciben más de la mitad (54%) de los fondos resueltos a favor de las empresas. El estudio detecta una mayor facilidad de las pymes a captar recursos europeos cuando los fondos se gestionan a través de subvenciones.

En este sentido, las grandes empresas se han beneficiado del 65% de los recursos adjudicados vía licitación (compra pública), frente al 44% de la vía subvención (ayudas directas). Los fondos para la digitalización han llegado a más de la mitad de los municipios españoles (4.812), mientras que los fondos destinados a I+D+I, en cambio, llegan solo a 1.085 localidades.

El programa Kit digital es el principal factor que explica esta diferencia. El sector público estatal ha gestionado el 76% del importe resuelto en actividades de I+D+I+d, y el resto ha correspondido al sector público territorial (24%).

Dentro de las administraciones territoriales, destacan Castilla y León, Galicia y la Comunidad de Madrid como las que mayor proporción han dedicado a actividades de I+D+I+d entre los fondos europeos que gestionan. Los principales organismos públicos del sector público estatal en términos de importe resuelto para I+D+I+d han sido el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (1.900 millones de euros), Red.es (1.763), la Agencia Estatal de Investigación (1.533), el CDTI (1.117) y el Instituto de Salud Carlos III (713).