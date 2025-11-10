Elche instala un sistema de alarmas a la población en "puntos críticos" ante posibles emergencias

Instalación de alarmas de aviso a la población en "puntos críticos" ante posibles emergencias en la ciudad de Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha puesto en marcha un sistema de alarmas en diferentes "puntos críticos" de la ciudad para avisar a la población ante posibles situaciones de emergencia. La primera sirena ya se ha instalado sobre el barranco de San Antón y otros, hasta un total de seis, se implantarán en varias ubicaciones en los próximos meses.

En el curso del barranco de San Antón habrá un total de dos sirenas, en el del Grifo habrá otro dispositivo de alerta y también en el de Los Arcos a su paso por el sur de Matola, que es la zona con mayor número de vivienda.

Otras dos estarán en el curso de la desembocadura del río Vinalopó, que termina su curso en un azarbe y cuando hay lluvias intensas se desborda allí, donde también hay inmuebles, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha explicado este lunes que este sistema "puede parecer excesivo", pero que "ante una inundación, una crecida del barranco o emergencia derivada de caudal desbocado en un entorno difícil la alarma va a servir para advertir a la población".

Según el consistorio, estos sistemas tienen un radio alcance de alrededor de tres kilómetros y lanzan un mensaje de alerta a la población, "al igual que se lleva a cabo en otros países ante situaciones de emergencia". Así, ha destacado que el proyecto de Elche es "pionero" a nivel nacional.

"Esperamos que sirva de referencia para el resto de municipios, pensando en la cantidad de vidas que se pueden salvar", ha afirmado Ruz, al tiempo que ha resaltado que la ciudad "está expuesta a las consecuencias negativas de las condiciones climáticas".

Y ha continuado: "Debemos ser conscientes de que determinadas partes de la ciudad son muy sensibles, son zonas de riesgo y tenemos que actuar de manera responsable ante estas alarmas".

La medida se suma a la instalación de cámaras para disponer de imágenes "en tiempo real" de los barrancos. "Toda prevención es poca, cualquier vida humana vale más que cualquier inversión para evitar una catástrofe", ha añadido el alcalde.

Este sistema se completa con la formación en emergencias en centros educativos, centros sociales, de salud, mayores o para personas con discapacidad, con el fin de "dar a conocer qué hacer ante un terremoto o una riada desproporcionada del río".

ESTABLECER PROTOCOLOS "CLAROS"

El intendente principal de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, ha señalado que la puesta en marcha de estas sirenas "es un paso más dentro de las medidas previstas para mejorar el sistema de emergencias en Elche".

El núcleo principal, ha dicho, es "establecer una cultura preventiva con la formación a los servicios de emergencias, atención temprana y servicios sociales, junto a la ciudadanía".

En este sentido, se ha referido a la "importancia" de establecer protocolos "claros" que "van a definir los riesgos que afectan a la ciudad como sísmicos, inundaciones e incendios forestales" para implementarlos y formar a la población de cara al futuro.

Por su parte, el edil de Innovación y Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha destacado el trabajo llevado a cabo para aplicar sistemas de innovación en materia de seguridad ante emergencias. "Es el caso de este proyecto piloto, que cuenta con una capacidad sonora que en el caso de la zona de la desembocadura del río supera los más de 1.200 voltios", ha remarcado el consistorio.

"Es un compromiso de este gobierno municipal avanzar en estos sistemas de avisos tempranos para que la población reciba alertas en cualquier momento", ha indicado Guilabert, quien ha apuntado que "se trabaja en el pliego para la medición del volumen del caudal de los barrancos".