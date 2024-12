Elche registra una ocupación hotelera del 77,4% en noviembre, una décima más que el mismo mes de 2023

ALICANTE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Elche (Alicante) ha cerrado noviembre con una tasa de ocupación hotelera del 77,4 por ciento, lo que supone apenas una décima más que el dato registrado el mismo mes de 2023 y nueve puntos porcentuales menos que el dato de octubre, según la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE).

Por su parte, los indicadores de rentabilidad describen una "situación de estabilidad" en el dato interanual. Así, el precio medio por habitación se ha quedado en 62,74 euros y supera por apenas 0,17 euros al registro de hace un año. Respecto a octubre, la caída de precios es "más acusada" y se cifra en 15,44 céntimos.

Ambos indicadores, el de ocupación y el de rentabilidad, han mostrado una evolución estacional "normal", que desde AETE ven "compatible" con la temporada del año actual.

La agrupación profesional apunta que los mayores datos de ocupación han coincidido con eventos profesionales, deportivos y culturales. Es el caso del Congreso Internacional 'The Brain and The Chip 2024', celebrado del 11 al 13 de noviembre en la Universidad Miguel Hernández (UMH), el Congreso de la Asociación Española de Greenkeepers, del 12 al 14, o el Congreso Internacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes, del 21 al 23. Los fines de semana, sin embargo, "no han logrado tan buenos resultados".

Desde AETE consideran que el contexto turístico nacional sigue reflejando una "coyuntura favorable". Con los últimos datos disponibles, referidos a octubre, la tasa de ocupación nacional llega al 62%, la estancia media si situó en 3,15 días y los precios medios en 115,94 euros.

En cuanto a la recta final del año, la entidad prevé que "no haya diferencias significativas" respecto a diciembre de 2023. En esta línea, creen que el periodo navideño es "clave" para la hostelería y la restauración hotelera, por el impacto de las celebraciones familiares y sociales. Sin embargo, el alojamiento "suele firmar uno de los registros más modestos".