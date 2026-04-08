Elda (Alicante) lanza una nueva edición de la Muestra de Teatro Amateur

Teatro Castelar de Elda - AYUNTAMIENTO DE ELDA

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Carasses Teatro y el Ayuntamiento de Elda (Alicante) han anunciado este miércoles la convocatoria de la 21 edición de la Muestra de Teatro Amateur Escena Elda. Pueden presentarse todos los grupos teatrales no profesionales que pertenezcan al territorio español.

A través de la Concejalía de Teatro, y con la colaboración de la Federación de Teatro Amateur de la Comunitat Valenciana, el concurso se celebrará en el Teatro Castelar los días 10, 11, 17, 18 y 24 de octubre, mientras que la clausura y entrega de premios será el día 25, según ha informado el consistorio eldense en un comunicado.

El Ayuntamiento ha destacado que Escena Elda se ha afianzado como "uno de los festivales de teatro 'amateur' más destacados a nivel nacional" por el "gran" número de compañías interesadas en formar parte de él.

En las ediciones más recientes, la organización ha llegado a recibir cerca de un centenar de propuestas llegadas de distintos puntos de España, entre las que finalmente se escogen cinco, además del montaje de estreno que presenta Carasses Teatro.

La concejala de Teatro, Rosa Vidal, ha subrayado el "compromiso" del consistorio con el teatro 'amateur', algo que, a su juicio, "queda reflejado en el reconocimiento obtenido en los Premios Tablas de 2022".

CERTAMEN

La muestra constará de cinco representaciones y las obras serán en castellano. Además, deberán tener una duración mínima de 60 minutos y la temática puede ir dirigida tanto a público adulto como a infantil o familiar.

El plazo de inscripción se cerrará el 31 de mayo y el jurado seleccionador otorgará premios en metálico a las cinco mejores obras, con una cuantía de 500 euros para el primer galardonado, 400 para el segundo, 300 para el tercero, 200 para el cuarto y cien para el quinto.

Además, se concederán distinciones sin cuantía económica a la mejor dirección, mejor actor principal, mejor actriz principal, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor escenografía y premio del público.