Elena Montagud "madura" con 'Tu mirada en mi piel': "Cuando escribimos lo que queremos es transmitir"

La escritora Elena Montagud (València, 1986) vuelve a las librerías con 'Tu mirada está en mi piel', una novela en la que la autora "ha madurado" su estilo y que busca sobre todo que los lectores puedan "entretenerse e identificarse con algunos de los personajes". "Cuando escribimos lo que queremos es transmitir".

Así lo ha aseverado la autora en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de la obra, que publica Grijalbo. A sus 31 años, Carol es una traductora que vive en Barcelona y que está a punto de ver cómo "un tsunami emocional" sacude su vida por cuestiones de pareja y un difícil trance familiar al que deberá enfrentarse.

A partir de ahí, Montagud, que ya había tratado temas como el acoso escolar en obras anteriores, aborda en esta ocasión cuestiones referidas a la familia o el maltrato.

La escritora defiende que en las novelas llamadas románticas o eróticas "se puede hablar de muchos temas, no solo de amor". "A la hora de crear una novela --continúa-- no estoy pensando si va a ser de un género o de otro, sino que hago lo que la historia pide y escribo sobre lo que a mí me interesa y creo que puede interesar a los demás".

Elena Montagud saltó al mundo editorial tras lograr un notable éxito como autora autoeditada: sus relatos, principalmente de género de romance erótico, han sido premiados y publicados en varias antologías.

En 2015 publicó la 'Trilogía del Placer' en Grijalbo, formada por 'Trazos de placer', 'Palabras de placer' y 'Secretos de placer', y en 2017 la 'Trilogía Corazón', compuesta de 'Corazón elástico', 'Corazón indomable' y 'Corazón desnudo'.

La valenciana considera que su último título "ha supuesto un avance muy grande en su trayectoria en cuanto a la forma de escribir y a la creación de personajes". "Siento que he madurado y es de lo que se trata, de ir progresando e ir superándose a una misma", apunta.

Finalmente, avanza que se encuentra ya inmersa en un nuevo proyecto, del que no puede avanzar detalles, pero que "puede sorprender", augura.