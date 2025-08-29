Emergencias da por finalizadas las alertas por lluvias y tormentas en las provincias de Valencia y Castellón

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha dado este viernes por finalizadas las alertas por lluvias y tormentas que había decretado en las provincias de Valencia y Castellón.

Así lo ha indicado a través de las redes sociales Emergencias112CV, que ha señalado que de este modo no hay alertas activas en la Comunitat Valenciana.

Esta autonomía tendrá este viernes cielo con intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas que irán en descenso, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada. Las temperaturas máximas evolucionarán en descenso en el litoral y registrarán cambios ligeros en el resto del territorio.

La predicción señala que no se esperan fenómenos significativos y apunta que el viento será flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste en el litoral, moderado, y la componente oeste en el interior.