Emergencias envía Es-Alert a toda la Comunitat Valenciana por el temporal de viento con nivel rojo en Castellón

Emergencias envía Es-Alert a toda la Comunitat Valenciana por el fuerte viento, en nivel rojo en Castellón - GVA 112

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado a los móviles de toda la población de la Comunitat Valenciana dos mensajes Es-Alert por el fuerte viento, con alerta en nivel rojo en la provincia de Castellón.

En concreto, se han remitido dos mensajes redactados en castellano y valenciano. En Castellón, en el mensaje enviado a la ciudadanía se recuerda el nivel rojo de alerta con inicio estimado a las 00.00 horas de este sábado, por lo que se pide evitar desplazamientos y llamadas innecesarias al 112, además de seguir las indicaciones de las autoridades. En caso de emergencia, se recomienda llamar al teléfono 112.

En las provincias de Valencia y Alicante se advierte de los vientos fuertes se prolongan este sábado, con tendencia a intensificarse. También se inst a evitar desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias al 112, así como de seguir las indicaciones de las autoridades.

Desde Emergencias, a través de redes sociales, recomiendan extremar las precauciones, estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de las alertas, informarse por los canales oficiales y, en caso de emergencia, llamar al 112.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también ha compartido un mensaje en sus canales oficiales en el que pide "máxima precaución, por favor".

Emergencias ha actualizado este viernes el boletín de fenómenos meteorológicos y ha subido a roja la alerta por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón.

En las provincias de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Además, se ha decretado alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.

El aviso especial advierte que se mantiene la previsión de que, durante el fin de semana, el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado, cuya situación presenta "un riesgo extremo" en la provincia de Castellón donde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían superarse los 140 km/h en el interior y 130 km/h en el litoral.

Respecto al resto de la Comunitat Valenciana, la situación presenta un riesgo alto por vientos, con avisos naranja en la provincia de Valencia y Alicante, donde las rachas superarán los 90 km/h, en las zonas con nivel, incluso los 100 km/h, en la zona más norte de Valencia.

Según Aemet, el episodio de nivel rojo comenzará en la madrugada del sábado 14, y las alertas naranjas han empezado ya este viernes a las 12 horas y se mantendrán durante el día de mañana.