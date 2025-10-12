Emergencias establece la alerta naranja por lluvias en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Castellón

Archivo - Un coche circula bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castelló - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la alerta naranja por lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia y la mantiene en el litoral norte de Castellón.

Así lo ha indicado Emergencias la mañana de este domingo en una actualización de sus alertas por lluvias y tormentas publicada en sus redes sociales.

Asimismo, están en aviso amarillo por tormentas en el interior norte y litoral de Castellón, además del litoral de Valencia; y por lluvias en el interior norte y litoral sur de Castellón; y litoral de Valencia.