Emergencias pide restringir los fuegos artificiales de la Asunción cerca de masa forestal por riesgo extremo de incendio

Mapa de los riesgos de incendio forestal en la Comunitat Valenciana este viernes - 112

EL nivel de preemergencia roja afecta este viernes a toda la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido una nota informativa, siguiendo las indicaciones de Protección Civil, para recomendar la restricción de la actividad de fuegos artificiales por riesgo de fuego en zonas próximas a masa forestal y evitar así la propagación de incendios forestales.

La nota se emite debido a la festividad este viernes de la Virgen de la Asunción y la celebración de diversas actividades festivas en muchas localidades de la Comunitat Valenciana.

Las festividades coinciden con un una jornada en la que el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es extremo en toda la Comunitat Valenciana, por lo que está prohibido además realizar cualquier tipo de fuego.

Emergencias ha recordado en su cuenta de X que a partir de este mediodía y hasta el lunes 18 toda la Comunitat Valenciana está en alerta por temperaturas máximas. Se podrán alcanzar temperaturas por encima de los 43 grados en algunos puntos del litoral de Valencia.

"La persistencia de estas condiciones térmicas contribuye a la desecación del combustible forestal, lo que incrementa el riesgo de incendios", ha indicado el 112, por lo que pide "extremar la precaución"·.

El 112 también ha pedido prestar "mucha atención también con la salud de los grupos de riesgo (población infantil, ancianos y personas enfermas), ya que el calor extremo puede afectarles especialmente".