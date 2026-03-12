Emergencias verifica la implantación del Plan de Emergencias de Presa de Buseo en un simulacro de evacuación

Verificación de la implantación del Plan de Emergencia de Buseo - GVA

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha verificado la implantación del Plan de Emergencias de Presa (PEP) de Buseo (Valencia) durante un simulacro de evacuación de la población por rotura del embalse, provocada por un episodio de lluvias intensas y tormentas por una dana.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Fernando Lasheras, ha destacado en un comunicado "la utilidad de estos ejercicios para certificar los mecanismos de coordinación y respuesta del total de efectivos y organismos involucrados" en el PEP.

A la simulación de la catástrofe también han asistido el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León, y la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Lourdes Pérez, entre otros.

Lasheras ha explicado que el simulacro ha permitido comprobar el "buen funcionamiento" de los diferentes planes autonómicos y municipales de inundaciones, de las infraestructuras, acciones y demás actuaciones previstas ante una emergencia en el entorno de la presa de Buseo, cuya titularidad está adscrita a la Generalitat a través de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

En el simulacro se han activado las sirenas de aviso a la población potencialmente afectada por la rotura de la presa en la primera media hora (Chera, Sot de Chera y Chulilla) y se ha mandado un mensaje de alerta mediante el sistema ES-Alert, además de a estos municipios, a las localidades de Pedralba, Gestalgar y Bugarra.

El secretario autonómico de Emergencias ha indicado que han podido constatar la operativa descrita en los protocolos de actuación municipal y la preparación que tienen los municipios "para adoptar las medidas de protección a la población, así como la información que tiene la ciudadanía sobre los riesgos y las pautas de actuación en caso de emergencia".

Por su parte, Lourdes Pérez ha recordado que la presa de Buseo es la única infraestructura de titularidad de la Generalitat entre todos los embalses de la Comunitat Valenciana. En este sentido, ha destacado que se "están impulsando las actuaciones necesarias para implementar el plan de emergencia. Con ello, la Generalitat refuerza de forma significativa la seguridad de la presa y mejora la protección de las poblaciones situadas aguas abajo ante cualquier posible incidencia".

35 MILLONES DE EUROS

Ademas, la directora general ha destacado que la Generalitat tiene previsto invertir 35 millones de euros en actuaciones destinadas a reforzar la seguridad de la presa de Buseo y a mejorar la protección de las poblaciones situadas aguas abajo. Del total de la inversión, 4,8 millones de euros se han destinado a las obras de emergencia de la presa tras la riada.

A lo largo de cinco horas, el simulacro ha partido de una situación de alerta naranja por lluvias que ha evolucionado a alerta roja, hasta derivar en un 'Escenario 3' con inundaciones y evacuación de la población por rotura del embalse.

La emergencia ha requerido el envío de un ES-Alert, activación de sirenas y otras alertas a la población, la movilización de recursos de bomberos, agentes medioambientales, bomberos forestales, sanitarios, despliegue de Guardia Civil, Policía Local y Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, sistema de comunicaciones y de todos los efectivos humanos y técnicos previstos para evacuar a la población.

En la realización del simulacro se ha contado con la participación de los ayuntamientos de Chera; Sot de Chera, Chulilla, Gestalgar, Bugarra y Pedralba; la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación y la Conselleria de Sanidad.

Igualmente, se han movilizado recursos de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana; la Sociedad para la Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE); la Confederación Hidrográfica del Júcar; la Delegación de Gobierno en València; la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la empresa TYPSA.