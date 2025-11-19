Una empresa proyecta convertir un edificio del Botànic en un apartahotel de lujo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Edgar Suites, operador-inversor de origen francés de edificios de apartahoteles premium, ha adquirido un edificio en el barrio Botànic de València para su transformación integral en un apartahotel de alta gama, que contará con 65 habitaciones y 27 apartamentos.

Se trata de la llegada de la firma francesa al mercado español con la adquisición de su primer activo en València. La compra se produce siete meses después del inicio de su actividad en España con la contratación de Casilda Mulliez como directora de Expansión para España y Portugal, hito con el que Edgar Suites ha iniciado su estrategia de expansión internacional, según ha explicado la empresa en un comunicado.

Esta primera operación, bajo la modalidad "llave en mano", supone la transformación integral de un edificio en el barrio Botànic a escasos metros del jardín botánico de Valencia, que albergará a partir de 2027 un establecimiento de apartahotel de alta gama diseñada para viajeros que "busquen la comodidad de un hotel y los beneficios de unos apartamentos cómodos de alto standing".

El nuevo establecimiento contará con 27 apartamentos y 65 habitaciones, distribuidas entre estudios y apartamentos de hasta cuatro dormitorios, varios de ellos con terraza privada, y además, dispondrá de aparcamiento para coches y bicicletas.

La apertura está prevista para el segundo trimestre de 2027 y cuenta con una inversión de aproximadamente 12 millones de euros.

El aterrizaje en España se produce en un contexto de "dinamismo turístico e inmobiliario singular", ha destacado la empresa, antes de incidir en el liderazgo de Francia y España en la captación de turistas en Europa.

Respaldada financieramente por BC Partners Real Estate, la compañía ha invertido más de 220 millones de euros destinados a la adquisición y transformación de activos inmobiliarios en Francia en los últimos cuatro años.

La compañía, fundada en 2016, gestiona actualmente una cartera de 26 residencias que suman más de 1.500 habitaciones distribuidas en los principales destinos franceses, como París, Lille, Burdeos, Niza o Cannes. Además, cuenta con un equipo de 100 profesionales y mantiene una facturación anual de 30 millones de euros. La ocupación media de sus establecimientos es superior al 90% y tienen un precio medio por noche y habitación de 140 euros.

EXPANDIRSE A OTRAS CIUDADES

La ambición de la firma se dirige a alcanzar las 4.000 habitaciones gestionadas y en cartera antes de 2030. En España, Edgar Suites busca oportunidades en las principales ciudades turísticas como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Alicante, San Sebastián, etc., ha concretado.

La mercantil y enfoca su expansión principalmente en la compraventa de activos, pero no descarta firmar contratos de arrendamiento para complementar su cartera.

La filial española constituye el primer paso de una estrategia internacional en pleno despliegue, que ya contempla oportunidades en Italia y Portugal.

El presidente y cofundador de Edgar Suites, Xavier O'Quin, ha señalado que "Francia y España ocupan los dos primeros puestos como destinos turísticos europeos". "La subida de nivel y el crecimiento de la demanda, junto con la mayor regulación del alquiler entre particulares, crean un entorno favorable para nuestro modelo que cumple tanto con las necesidades de los huéspedes como con las regulaciones. Por otra parte, el mercado inmobiliario español sigue siendo atractivo y ofrece buenas oportunidades a operadores-inversores capaces de ejecutar rápidamente", ha agregado.

Por su parte, la directora de Expansión para España y Portugal, Casilda Mulliez, ha añadido que "España es un país con gran atractivo internacional, tanto en grandes capitales como en ciudades secundarias".

"Su estilo de vida y buen clima, así como su riqueza en gastronomía, cultura, arte y clima, junto con la transformación de la demanda, fortalecen la idoneidad de nuestro modelo en el mercado español", ha comentado.