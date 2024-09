Un empresario acepta dos años de cárcel por estafar 377.500 euros al ICOMV en una operación de inversión inmobiliaria

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un empresario ha aceptado cumplir una pena de dos años de cárcel por estafar 377.500 euros al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOM) en una operación inmobiliaria en marzo de 2014. Asimismo, deberá pagar una multa de 900 euros y devolver el importe defraudado a la institución colegial, representada por el abogado Juan Molpeceres.

Así se ha acordado este lunes en la sección primera de la Audiencia de Valencia tras alcanzar los partes del proceso --acusaciones y defensa-- un acuerdo de conformidad. De este modo, Fiscalía ha rebajado a la mitad los cuatro años de prisión que solicitaba inicialmente para el empresario por un delito de estafa agravada al reconocer el condenado los hechos y concurrir la atenuante de dilaciones indebidas.

No obstante, el condenado no entrará en prisión con la condición de que los dos próximos años no vuelva a delinquir y cumpla con los plazos de pago a los que se ha comprometido.

Los hechos sucedieron en marzo de 2014. El empresario estaba acusado inicialmente por parte de Fiscalía de estafar 477.500 euros al Colegio de Médicos. La institución colegial le había entregado en cinco cheques a modo de préstamo ese importe con un interés al 9% en el marco de una operación de inversión en un edificio de la calle Pelayo de Barcelona, propiedad de otra mercantil que supuestamente iba a rehabilitarse para albergar un hotel.

A la cantidad de 477.500 euros hay que descontar los 100.000 euros de un quinto cheque que el acusado sí ingresó en la otra mercantil, que ofreció en devolver al Colegio de Médicos, que lo rechazó, y finalmente se lo ha abonado este lunes a la institución colegial. Por este motivo la estafa asciende a 377.500 euros.