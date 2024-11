Las empresas afectadas por la DANA piden a Cuerpo celeridad en las ayudas: "La situación es mucho peor que en pandemia"

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de empresas y representantes de los sectores más afectados por la DANA se han ruenido con el ministro de Economía, Carlos Cuerto, para transmitirse sus necesidades urgentes y pedir "máxima celeridad" en las ayudas y mecanismos de apoyo.

"La situación es mucho peor que la sufrida por la pandemia, ya que no afecta al resto del mundo. La DANA va a lastrar la competitividad de esta región si no se articulan medidas de urgencia. La industria tiene que traccionarse de inmediato para no agravar esta crisis socioeconómica", han afirmado desde el empresariado valenciano, según ha explicado en un comunicado Cámara Valencia, organizadora de este encuentro empresarial.

En la reunión con el ministro han participado, entre otras, Boluda Corporación Marítima, Protecmet, CaixaBank, Mercadona, Ford, Grupo Segura, Anecoop, S2 grupo, Dacsa, Don Hierro, Raminatrans, Air Nostrum, UMIVALE, Iberdrola, Pinturas Isaval, Coca-Cola, Manuel Revert y Cia, Caixa Popular, Grupo Gimeno, Helados Estiu, Saratoga y Valenciana de Molduras Alto Turia. También han participado el Comité Ejecutivo de Cámara Valencia, el Puerto de València y Asociación Valenciana de Agricultores.

En su intervención, el presidente de Cámara, José Vicente Morata, ha señalado que la rapidez de las ayudas es vital para la supervivencia de muchas empresas: "Están en juego muchísimas empresas y sus trabajadores, muchos pequeños comercios y autónomos con personas de edad avanzada que pueden acabar tomando la decisión de cerrar y no nos podemos permitir eso. Es prioritario que las pymes y las micro pymes reciban el dinero ya".

Además, Morata ha solicitado al ministro que el consorcio de seguros delegue en cada entidad aseguradora la tramitación del siniestro de principio a fin, "es muy importante y también las entidades financieras están dispuestas a colaborar para acelerar la llegada de liquidez a las empresas".

Por otro lado, han señalado que la reglamentación de los ERTES tiene que ser compatible con las labores de limpieza de la empresa con el fin de que la actividad se restablezca lo "antes posible".

LÍNEAS FINANCIERAS E INFRAESTRUCTURAS

Las empresas han pedido la colaboración de las entidades financieras para que las líneas de aval del ICO lleguen de la forma más eficiente y al menor coste posible.

Igualmente, han priorizado el restablecimiento de las infraestructuras, tanto las afectadas entre municipios como las que permiten mantener las cadenas de suministro. "De nada servirá restablecer la actividad si no se restablecen las conexiones para poder atender a clientes y proveedores y para ello hay que definir prioridades en las infraestructuras de transporte", han advertido. Por otra parte, se ha reclamado un esfuerzo en restablecer por completo las instalaciones eléctricas.

En cuanto a la industria agroalimentaria, la DANA ha afectado de lleno a la campaña de cítricos y caquis. Además, hay que atender necesidades urgentes como retirar 600.000 toneladas de productos de alimentación deteriorados.

48.722 EMPRESAS EN LOS 68 MUNICIPIOS AFECTADOS

En el transcurso de la reunión, el presidente de Cámara Valencia ha transmitido las principales magnitudes económicas de la tragedia y su impacto en los 68 municipios más afectados. "En los 68 municipios -ha expuesto-, el número de empresas potencialmente afectadas asciende a 48.722 empresas, el 27 por ciento de empresas de la provincia", ha detallado.

Morata ha precisado que en esa zona trabajan 44.900 autónomos como bares, pequeño comercio, talleres y peluquerías. "Muchos de ellos sin recursos para afrontar la destrucción total de sus instalaciones", ha advertido. "De las 48.722 empresas, el 80 por ciento son empresas del sector servicios, concentradas en las actividades de distribución comercial, transporte y hostelería; el 12 por ciento son empresas industriales y el 9 por ciento son empresas dedicadas a la construcción". En términos de PIB, la zona afectada genera un volumen de actividad al año de más de 21.820 millones de euros.

En comercio y hostelería, unos 4.000 negocios han sufrido daños importantes por estar situados en las zonas más afectadas. 11 centros comerciales, algunos como Bonaire, que es el más grande de la Comunitat Valenciana. 34 mercados municipales, que congrega a pequeños comerciantes.

En el sector agrícola, y según datos de la Asociación Valenciana de Empresarios, la riada ha afectado superficie agrícola en nueve comarcas, estimándose en torno a las 33.700 las hectáreas afectadas.

"Estamos también trabajando en la industria que puede haber sido afectada, dado que en la zonas -las 68 localidades- encuentra algunos de 61 los polígonos industriales y los centros logísticos más importantes de la provincia. Todos ellos muy ligados a la actividad exportadora valenciana, que, sin duda, se verá muy afectada en los próximos meses.

AUTOMOCIÓN

Por su parte, el Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana, Avia, ha señalado que "es imprescindible que las empresas proveedoras de automoción recuperen lo antes posible la actividad y que las ayudas para la reconstrucción lleguen inmediatamente para que la industria valenciana no pierda competitividad". "Se trata de un sector muy competitivo y no podemos perder el nivel que tanto trabajo ha costado a las empresas valencianas alcanzar", ha indicado su presidente, Francisco Segura.

Francisco Segura también ha trasladado al ministro de Economía que el sector, por su carácter global, puede verse afectado en otros puntos de España. Ha enumerado la tipología de daños que han afectado al sector y aunque todavía no hay una cifra exacta, el sector cifra en "cientos de millones de euros las pérdidas de las empresas valencianas.