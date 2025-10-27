Empresas de grúas aseguran que aún tienen en sus instalaciones vehículos de la dana de los que nadie se hace cargo

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Vehículos en los alrededores de la V-30 tras el paso de la DANA y la subida del cauce del río Turia, a 30 de octubre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alianza Nacional del Auxilio en Carretera, entidad representativa de las empresas de auxilio de España, ha asegurado este lunes que las empresas de grúas aún tienen en sus instalaciones vehículos de la dana de los que nadie se hace cargo y señala que las pérdidas económicas por depósito de vehículos son "millonarias" cuando se cumple un año de la riada del 29 de octubre.

En esta línea, según ha apuntado la entidad en un comunicado, la situación las campas de depósito de vehículos de muchas empresas de auxilio en carretera en Valencia comienza a ser "crítica" por la ocupación derivada de la dana.

"Miles de vehículos aún se encuentran depositados en las mismas sin haber sido posible la tramitación de su baja y desguace definitivo o la retirada de dichos vehículos por sus particulares", señala la entidad, que añade que las compañías aseguradoras tienen "miles de expedientes paralizados" para poner fin a dicha situación y las empresas de auxilio en carretera se ven "imposibilitadas" de tramitar las bajas administrativas al estar desaparecidos sus propietarios o bien las documentaciones de los coches y ser imposible el cobro de los depósitos.

La situación de pérdidas económicas se cifra en más de cuatro millones de euros por los socios de la Alianza de Auxilio en Carretera de no producirse una "agilización" de este escenario, "lo que también implica la falta de espacio para los depósitos ordinarios de los vehículos que son retirados cotidianamente por siniestros o averías, con nuevos problemas de gestión y ralentización de los procesos hasta la derivación a los talleres de reparación".

Pra la entidad, la Dirección General de Tráfico "se encuentra desaparecida en el apoyo a una gestión administrativa eficaz en todos estos procedimientos dada la inexistencia de refuerzo en la tramitación de todos estos procesos lo que empeora una situación que ya se prolonga un año y amenaza con enquistarse durante muchos más meses".

El portavoz de la Alianza de Auxilio en Carretera, Xavier Martí, ha hecho un llamamiento a las aseguradoras para que "avancen en las soluciones de estos expedientes para que la actividad ordinaria de decenas de empresas valencianas pueda ser de nuevo eficiente, pues su actuación es clave para resolver el problema".