Enguix reivindica que la Diputació de València fue "la primera institución" en ayudar a la AVL: "Es nuestro deber"

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, y la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Reprocha al PSPV que considere a Ens Uneix como "el enemigo" y replica: "Nosotros estamos para ayudar"

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha reivindicado que la institución provincial ha sido "la primera" en ayudar económicamente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ante los recortes del Consell "provocados por Vox" y ha mostrado "alegría" al hecho de que, "después, otras" administraciones como el Gobierno de España "se hayan sumado a nuestra iniciativa".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes del inicio del acto de curso académico de la AVL, celebrado este viernes en València, donde ha valorado que desde la Vicepresidencia primera de la Diputació "fuimos los primeros que, ante lo que pasó, salimos a decir aquí estamos". "Nuestro deber es defender y ayudar a un órgano estatutario como es la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que defiende y promociona nuestra lengua", ha justificado.

Dicho esto, ha reprochado al PSPV y Compromís que en la Diputació, "desde abril que salió la noticia del recorte en los presupuestos de la Generalitat a la AVL", no hayan presentado "ninguna moción". "Tanto que otros partidos la defienden, han tenido muchos meses para presentar mociones que no se han visto ni han existido", ha afeado.

A juicio de Enguix, el discurso de defender a la entidad estatutaria se tiene que "apoyar con hechos" y, por ello, ha defendido que eso mismo es lo que han desde la Diputació, "en concreto desde Vicepresidencia". "Estamos y estaremos ayudando a la AVL porque defendemos y protegemos al valenciano", ha garantizado.

En este contexto, ha apostado por que el valenciano salga "de la crispación política, de una situación que ahora mismo nos encontramos en la política, principalmente valenciana, que lo está arrasando todo". "Los partidos políticos al final no saben exactamente qué defienden o qué dicen defender y la única finalidad que tienen es luchar contra un enemigo que a veces también somos Ens Uneix", ha lamentado.

"NO SOMOS EL ENEMIGO"

Y ha advertido al PSPV: "Muchas veces alucino con las cosas que hace el Partido Socialista. Nosotros no somos el enemigo, nosotros estamos para ayudar. Somos un partido progresista que defiende el valenciano, nuestra lengua, y que hemos estado desde el primer momento con la AVL y nos tendrán para lo que necesiten".

Así, ha prometido que estarán "para todo lo que haga falta". "Porque muchas veces el dinero es importante, pero el hecho y el reconocimiento de un trabajo tan importante como el que hace la AVL, también lo es", ha añadido.