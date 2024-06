Ens Uneix reconoce que pactó con el PP "por dinero y no por amor" y descarta cambios si se cumple el acuerdo

Rodríguez reivindica a Oltra y afirma que Morant no puede "rodearse de los que llevaron al PSPV a la derrota"



El líder de Ens Uneix y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha reconocido que su partido pactó con el PP para compartir gobierno en la Diputación de Valencia "por dinero", en alusión a las inversiones comprometidas para su comarca, y "no por amor", al tiempo que ha descartado la posibilidad de una ruptura del acuerdo si se respeta y no se abre la puerta a Vox.

"Al final, cuando no te casas por amor lo siguiente es que te casas por dinero, y nosotros es verdad que nos casamos por dinero: pragmatismo. A veces, los partidos independientes podemos ser más útiles porque tenemos la libertad absoluta para pactar con quien beneficia más a nuestro municipio", ha argumentado en una entrevista en À Punt recogida por Europa Press.

Rodríguez también ha admitido que en el pacto de gobierno --el escaño de Ens Uneix fue decisivo-- influyó el hecho de que el PP gobernara en la Generalitat por compromisos como reactivar las obras del Hospital de Ontinyent. Casi un año después, ha reivindicado las áreas que dirige su partido (Igualdad y Memoria Histórica) y que la Diputación sea "probablemtene la única institución importante donde el PP no está gobernando junto a Vox".

De cara al futuro, ha garantizado que el acuerdo con el PP se mantendrá si se cumple, mientras se rompería "de manera inmediata" si entrara Vox a gobernar. También ha confiado en que "no haga falta Vox" para sacar adelante los próximos presupuestos de la Diputación al poder convencer a PSPV y Compromís de abstenerse.

Respecto al papel de Ens Uneix, ha remarcado que "no necesariamente" quieren dar su apoyo a quien tenga el poder: "Nosotros podemos decidir quién tiene el poder y negociarlo con unos y otros sin problemas, evidentemente para intentar beneficiarnos".

ABRE LA PUERTA A CONCURRIR EN LAS AUTONÓMICAS

En esta línea, ha defendido que su partido tiene un "recorrido por escribir" y podría presentarse a las elecciones autonómicas en 2027, ya que este año han conseguido tener estructura en las provincias de Alicante y Valencia y espera que este mes esté cerrada la de Castellón. "Quedan tres años, está todo por hacer y todo es posible", ha añadido, y ha llamado a sumarse a la gente "cansada de las trincheras" en los bloques izquierda-derecha.

"No tenemos dos almas, sino muchas: podemos tener un entendimiento con el PP en el gobierno de la Diputación pero votar en contra del PP en la ley de concordia y en el plurilingüismo y estar de acuerdo con el PSPV y Compromís. Negociamos con todos si más líneas rojas que Vox", ha argumentado.

Cuestionado por si se ve fuera de Ontinyent, el primer edil ha manifestado que le da "miedo" porque ahora gobierna en el "momento más feliz" de su carrera, en su cuarta legislatura y la primera con mayoría absoluta.

PSPV

Sobre el PSPV ----partido en el que militó y con el que gobernó la Diputación hasta su acusación en el caso Alquería del que fue absuelto--, ha asegurado que intentan "cerrar heridas y sobre todo seguir adelante", aunque ha reiterado que lo que pasó le "cambió la vida" hasta que fue absuelto.

Dicho esto, ha reiterado que a Ens Uneix no le gustaron decisiones del PSPV como el nombramiento de la exconcejala de Ontinyent y actual secretaria de Estado, Rebeca Torró, como síndica socialista en Les Corts. "Lo entendimos como una auténtica provocación", ha denunciado, a lo que ha sumado el "menosprecio" del PSPV a su formación al pensar que "seguramente estos de pueblo no van a atreverse" a no apoyarles.

Preguntado por la situación de los socialistas valencianos y por su nueva líder, la ministra Diana Morant, Rodríguez ha afirmado que no le gustó su proceso de elección, al considerar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la colocó cuando "las cosas hay que ganárselas".

Pero lo importante, a su juicio, es "la gente de la que se pueda rodear" Morant y hacer "un trabajo orgánico importante". "No te puedes apoyar en aquellos que te llevaron a la derrota", ha ilustrado, y ha sostenido que Morante le parece "mucho más inteligente y muchísismo mejor formada" que el exlíder del PSPV y 'expresident' Ximo Puig.

"ME IMAGINO A OLTRA EN CUALQUIER SITIO"

En cuanto a la exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, Rodríguez ha destacado que mantienen una buena relación --"hoy como con ella", ha ilustrado--, si bien ha explicado que ve "complicado" imaginársela en Ens Uneix. "Me la imagino en cualquier sitio, creo que es una buena persona y eso es esencial para un político", ha alabado.

Sobre los casos que afectaron tanto a Oltra como a él y a otros políticos absueltos como el 'expresident' de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps, ha lamentado la judicialización de la política "sin ser conscientes de las consecuencias" y de que "el mal ya está hecho".