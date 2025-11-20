Entidades del Consell Valencià de les Dones ven "incomprensible" que la Generalitat no lo convoque antes del 25N

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación convocada por la Coordinadora Feminista por el 25N, a 25 de noviembre de 2024, en València - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ante la proximidad del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, representantes de las organizaciones que integran el Consell Valencià de les Dones han solicitado a la Generalitat la convocatoria inmediata de este órgano de participación.

Las entidades consideran "incomprensible" que el Consell Valencià de les Dones, como principal vía de participación en este ámbito, no haya sido convocado para analizar la realidad de la violencia sobre las mujeres en la Comunitat Valenciana, detectar carencias y proponer medidas de mejora.

Las organizaciones firmantes de la solicitud (Alanna, Consell Dones Joves, Asociación Por ti Mujer, Asociación E-Mujeres, Federació Dones Progressistes, XATEBA, CCOO PV y UGT-PV) han trasladado su demanda a la presidenta del órgano y vicepresidenta y consellera de Igualdad en funciones, Susana Camarero, para que lo convoque con urgencia y facilite la información relativa a los recursos, presupuestos y mecanismos de prevención y protección existentes.

En un comunicado, estas asociaciones muestran su "profunda indignación" por la "falta de contundencia" y la asunción de medidas "contra los derechos de las mujeres", ante "la difusión de discursos negacionistas y falsos promovidos por la ultraderecha, que niegan la existencia de una violencia específica contra las mujeres por su condición".

Según advierten, esta actitud supone un grave retroceso en el reconocimiento y protección de las víctimas de violencia de género, que recuerdan que es "una consecuencia directa de la desigualdad, que niega a las mujeres su derecho más fundamental: el derecho a la vida".

"Las cifras de víctimas mortales continúan siendo inaceptables en una sociedad que aspira a garantizar el futuro y la seguridad de las mujeres", subrayan. En 2025, la cifra oficial de víctimas mortales en el ámbito estatal es de 38 mujeres y tres menores. Durante 2024, la Comunitat Valenciana fue la cuarta autonomía con mayor número de víctimas mortales y se registraron cerca de 30.000 denuncias.

Ante esta realidad, las organizaciones ven "especialmente alarmante" que la Generalitat no haya implementado un nuevo plan de lucha contra la violencia, dado que el anterior expiró en 2022. También solicitan que se informe sobre las previsiones para la aprobación del II Pacto valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

Por último, instan a la Generalitat a cumplir los estatutos del Consell Valencià de les Dones mediante la elección de la segunda vicepresidencia, que debe recaer en una representante de las entidades con vocalía. El incumplimiento de este requisito supondría, advierten, una merma considerable del papel representativo de este órgano de participación.

El Consell Valencià de les Dones constituye el principal espacio de representación y defensa de la igualdad, así como de promoción de los derechos e intereses de las mujeres en la Comunitat.