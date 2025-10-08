La Entrada de Moros y Cristianos de València prevista para el 9 d'Octubre se aplaza ante la previsión de lluvia

Archivo - Imagen de archivo de una Entrada de Moros y Cristianos celebrada en València con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXI Entrada de Moros y Cristianos de València, prevista para este jueves coincidiendo con la celebración del 9 d'Octubre, ha sido aplazada para el 26 de octubre ante la previsión de lluvias anunciada para el Día de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha indicado, en un comunicado, la Federación Valenciana de Moros y Cristianos (FeVaMiC), como "entidad organizadora y responsable" de esta convocatoria. Así, ha señalado que la situación meteorológica prevista para este jueves afecta "a la viabilidad y seguridad del desarrollo del evento".

La entidad ha precisado que la decisión de aplazar la XXI Entrada de Moros y Cristianos este 9 d'Octubre ha sido adoptada por su presidente, José Rubio, "tras realizar las pertinentes consultas con la junta directiva, las capitanías y todas las comparsas federadas".

"Esta medida responde a un ejercicio de prudencia, responsabilidad institucional y compromiso con la ciudadanía, ante unas previsiones que indican condiciones atmosféricas desfavorables para la fecha inicialmente programada", ha destacado la FeVaMiC.

Asimismo, ha avanzado que la nueva fecha acordada para la celebración de este evento es el domingo 26 de octubre de 2025, manteniendo el recorrido, la estructura y el protocolo previamente establecidos para este acto "en coordinación con el Ayuntamiento de València y los cuerpos técnicos implicados".

Desde la Federación Valenciana de Moros y Cristianos se agradece "la comprensión" de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de las entidades colaboradoras en este evento y se reafirma "el compromiso" de la entidad "con la seguridad, el respeto institucional y la excelencia organizativa que caracterizan" sus celebraciones.