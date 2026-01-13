El equipo de Bioparc integra en el mayor grupo de España a una cría de gacela de Thomson con dificultades para amamantar

Gacela de Thomson - BIOPARC

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo técnico de Bioparc València ha logrado iniciar la integración en el grupo de la la última gacela de Thomson nacida en el parque, tras las dificultades que presentaba para amamantar suficientemente.

Así, la cría, alimentada mediante biberones, está experimentando una "evolución muy positiva en estas primeras semanas en las que el chivito ha permanecido apartado para asegurar su bienestar".

Una vez superado el periodo más crítico, ha llegado el momento de iniciar la adaptación con tres gacelas nacidas en mayo, con el objetivo de que aprenda el comportamiento propio de su especie, pasando a compartir una zona interior especialmente acondicionada. Estas actuaciones ex situ se originan dentro de los programas europeos de conservación de estas especies amenazadas y son fundamentales para conseguir poblaciones de reserva que garanticen su supervivencia, explican los responsables de Bioparc en un comunicado.

La gacela de Thomson se encuentra en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), por lo que estos éxitos son motivos de esperanza para las personas comprometidas con la protección de la vida salvaje. Este característico antílope únicamente puede verse en dos parques en nuestro país, el Oasys Animal Reserve de Almería y Bioparc València que alberga nueve animales, siendo el grupo más numeroso y convirtiéndose en el centro de preservación más importante en España.

El personal veterinario ha incorporado las identificaciones correspondientes, además de realizar constantes revisiones que incluyen el pesado para adecuar la nutrición. Por su parte, el equipo de cuidado animal especializado en herbívoros mantiene el seguimiento individualizado y, al detectar la dentición, ha comenzado el destete introduciendo alfalfa y pienso y reduciendo la lactancia a dos tomas diarias.

La estabilización de los siguientes pasos posibilitarán su integración total en el rebaño (formado por un macho, cuatro hembras y las cuatro crías) y el acceso al recinto exterior de la sabana.