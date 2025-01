El equipo de Catalá pide al Gobierno que "rectifique" y busque medidas para subvencionar el transporte público

El ejecutivo de València mantiene la aportación municipal del 20% y precisa que sin la estatal el Bonobús sube de 4,25 a 6,80 euros

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, ha pedido este viernes al Gobierno central que "rectifique" y "apruebe algún tipo de medida para que se pueda mantener la aportación estatal del 30 por ciento" dirigida a subvencionar el transporte público de la ciudad.

Así lo ha indicado el edil de Movilidad en la capital valenciana y presidente de EMT València, Jesús Carbonell (PP), después de que este miércoles no prosperara en el Congreso el decreto 'ómnibus' planteado por el Gobierno central con medidas como los descuentos al transporte público, la subida de pensiones o la agilización de ayudas para afectados por la dana.

"Nos hemos encontrado con que de la noche a la mañana no había cobertura para mantener las bonificaciones al transporte público", ha manifestado el Carbonell, que ha pedido que "los ciudadanos no se vean afectados" por no prosperar ese documento y al haberlos "dejado sin la bonificación del 50 por ciento al transporte público".

La alcaldesa de València aseguró este jueves que el ayuntamiento de esta ciudad mantendrá su aportación del 20 por ciento para los descuentos a los usuarios de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) "más allá del 31 de enero", una decisión que ha reiterado Carbonell esta jornada.

El edil de Movilidad ha precisado que al no mantenerse la ayuda del 30 por ciento procedente del Gobierno, el Bonobús de EMT València, con diez viajes, pasará a costar 6,80 euros frente a los 4,25 que costaba hasta ahora con la subvención estatal y municipal.

Jesús Carbonell ha hablado de este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, en la que se ha ratificado que el consistorio valenciano seguirá aportando un 20 por ciento para subvencionar los títulos de viajes de la Empresa Municipal del Transportes.

"Hoy ya no había cobertura jurídica para mantener esos descuentos y hemos tenido que acordar una medida que consiste en mantenernos donde estábamos, que no es ni más ni menos que mantener la subvención por parte del Ayuntamiento del 20 por ciento a la espera de que el Gobierno del Estado, de Sánchez, haga su parte, que es aportar el otro 30 por ciento para mantener las condiciones que estaban inicialmente previstas", ha declarado Carbonell.

El ejecutivo municipal ha expuesto que el precio oficial del Bonobús de diez viajes en EMT València es de 8,50 euros. Así, ha detallado que "hasta ayer, con las ayudas del 30 por ciento por parte del Gobierno central y del 20 por ciento por parte del Ayuntamiento venía costando 4,25 euros, justo la mitad", y ha resaltado que "desde hoy, tras la suspensión de la ayuda del Gobierno central, se pierde el descuento del 30 por ciento".

De este modo, ha apuntado, "una recarga de diez viajes de Bonobús tendrá un precio de 6,80 euros". Carbonell ha agregado que ese título "no es el único título que sube de precio por la nefasta gestión y las groseras actuaciones del Gobierno central".

El Bonobús personalizado general de diez viajes para familias numerosas y monoparentales, que costaba 3,40 euros, pasa a tener un precio de 5,45 euros. Y el personalizado especial sube de 2,15 euros a 3,40, ha añadido el ejecutivo municipal.

El equipo de Catalá ha apostillado que "la suspensión del 30 por ciento de las ayudas del Gobierno central afecta también al título propio de la compañía municipal de transportes EMT Jove, que costaba hasta hoy 12,5 euros al mes y que a partir de mañana tendrá un coste de 20 euros". No obstante, Carbonell ha matizado que este título "es, hoy por hoy, de los menos utilizados por la presencia del Bono Joven gratuito que seguirá siendo financiado por el Ayuntamiento y la Generalitat".

El consistorio ha destacado que también financia el Bono Oro, "el segundo más utilizado en toda la red" de EMT València", y ha precisado que la ayuda anual con fondos municipales a todos los títulos de transporte público asciende a 22 millones de euros.

"SOLO HAY UNA FORMA"

"Solo hay una forma de atender adecuadamente los intereses de la ciudadanía y es con una buena gestión y sin intereses partidistas. Por eso, el gobierno de María José Catalá va a lo que importa de verdad a los ciudadanos y mantiene las ayudas del 20 por ciento al transporte público y la financiación del Bono Joven gratuito para menores de 30 años con fondos exclusivamente municipales", ha manifestado el titular de Movilidad.

Jesús Carbonell ha afirmado que esto es "todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno central, inmerso en guerras partidistas e intrigas particulares con las que no pueden sacar adelante sus proyectos".

"Esperamos que el gobierno de Pedro Sánchez deje de confundirnos a todos de una vez con su planificación partidista y sus fracasos parlamentarios y resuelva de inmediato los descuentos para el transporte público", ha añadido el concejal, que ha aseverado que esto "no es nada difícil de hacer si de verdad se piensa en la gestión y no en intereses meramente estratégicos y personalistas".