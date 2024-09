El equipo de Catalá rechaza tratar las mociones de la oposición sobre Flores Juberías como finalista del Beatriu Civera

PP y Vox votan en contra de la urgencia para debatir las dos propuestas presentadas en el pleno por Compromís y PSPV-PSOE

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, ha rechazado este miércoles debatir en el pleno del consistorio las mociones que por vía de urgencia han presentado los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, para hablar de la designación del diputado nacional de Vox y que fuera cabeza de lista de esa formación a la Generalitat, Carlos Flores Juberías, como finalista del certamen de relatos Beatriu Civera sobre igualdad convocado por esta corporación.

El ejecutivo local ha tomado esa decisión al rechazar con sus votos la urgencia de ambas iniciativas, en las que Compromís y PSPV pedían, entre otras cosas, que no se publique el relato con el que Flores Juberías, condenado en 2002 por violencia familiar contra su exmujer, ha quedado finalista del citado certamen municipal.

Compromís aludía en su moción a "la gravedad de los hechos" que supone que este parlamentario de Vox haya participado en esa convocatoria y logrado en ella un puesto destacado y pedía que "el Ayuntamiento de València pare la publicación" del libro que recoge las obras ganadoras y finalistas del Beatriu Civera "y retire el relato del maltratador Carlos Flores Juberías".

Igualmente, este grupo municipal reclamaba que "se revisen y modifiquen las bases" del concurso, "para que ninguna persona condenada por maltrato pueda participar en este certamen".

El PSPV-PSOE proponía con su iniciativa "retirar la consideración de finalista a Carlos Flores", así como retirar su relato de la publicación de los escritos ganadores que emita el Ayuntamiento de València "por su incompatibilidad con los valores que promueve el concurso de relatos Beatriu Civera".

Los socialistas reclamaban además que el consistorio "celebre el acto de entrega de premios previsto y que no castigue con su suspensión a las ganadoras y a todos los colectivos que durante años han apoyado este certamen". El Ayuntamiento ha suspendido esa ceremonia en espera del informe jurídico que ha solicitado después de trascender, al darlo a conocer Compromís, que Flores Juberías es finalista del Beatriu Civera.

Desde el PSPV-PSOE también se solicitaba que el consistorio "pida disculpas públicas por el error cometido a todas aquellas mujeres, especialmente a las víctimas de violencia machista" al considerar que "se han visto ofendidas con el anuncio del galardón" a este diputado de Vox.

Además, los socialistas reclamaban que se retiren las competencias municipales en materia de igualdad a la edil Rocío Gil (PP) "por ser conocedora de la situación y no haber actuado en consecuencia".

Durante la presentación de las mociones en el pleno, en la sesión ordinaria de septiembre, el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán, ha preguntado si una persona como Flores Juberías, a la que ha definido como "sociópata", "merece que este ayuntamiento le publique un relato". "Creo que todos los que estamos aquí sabemos que no", ha dicho el edil.

Tras ello, ha afirmado que el consistorio no puede "dejar que esta persona empañe el premio de las que de verdad han ganado" el certamen. "No podemos dejar que esta persona empañe el premio para que en futuras ediciones la noticia sea que este es el premio que ganó el maltratador. No podemos dejar que la imagen que esté dando este ayuntamiento sea la de que estamos aceptando que esta persona puede representar este tipo de valores" en favor de la igual, ha agregado.

Borja Sanjuán ha rechazado "un reconocimiento a un maltratador y negocianista de la violencia masculina en un certamen literario de igualdad" y ha insistido en la necesidad de acometer "el cambio de las bases del concurso" para que "todo esto no vuelve a pasar".

Por su parte, la concejala de Compromís Lucía Beamud ha manifestado en el pleno que tener a Flores Juberías como finalista del Beatriu Civera es una "burla" hacia las mujeres y, "en primer lugar, a las mujeres víctimas de violencia machista". "El mensaje que da es sumamente aterrador y propio del perfil de un maltratador" que ha dicho "me voy a colar en esos espacios que han de ser libres de violencia machista y para las mujeres".

"Me voy a colar", ha apostillado Beamud, que ha instado a parar esto para trasladar el mensaje de que "este ayuntamiento será un espacio seguro para las mujeres".

El portavoz del PP y del gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha recordado que el Beatriu Civera es certamen que proviene de la etapa del anterior gobierno progresista y ha criticado que los partidos que lo integraban se "quejan ahora de sus premios, de sus bases y de un jurado independiente que ha aplicado justamente la normativa que dejaron aprobada" los anteriores dirigentes municipales.

Caballero ha asegurarlo que "en cuanto conocimos quiénes habían sido los galardonados, tanto la concejala de Igualdad como la alcaldesa solicitaron un informe a la asesoría jurídica municipal para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer". "Lo que ustedes piden igual no se puede hacer", ha dicho a la oposición.

"Si no disponemos todavía de ese informe jurídico, no podemos aprobar esta urgencia y no podemos debatir sobre el fondo", ha añadido el representante del ejecutivo sobre las mociones de Compromís y PSPV. Estos dos grupos han votado a favor de la urgencia de sus iniciativas, algo que ha rechazado el ejecutivo. Así no han pasado al debate.