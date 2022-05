Errejón pide reflexión a Moncloa: "Gobernar para los españoles no se hace con Feijóo sino con la mayoría de investidura"

VALENCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Gobierno de España "reflexión" tras "la decepción" vivida en el Congreso de los Diputados con "las escasísimas" explicaciones dadas por el presidente, Pedro Sánchez, sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas y la aprobación de la Ley del audiovisual con la abstención del PP. "Gobernar para los españoles no se hace con Feijóo sino con la mayoría de investidura".

Así lo ha advertido Errejón en València, donde participa este viernes en la Cumbre Internacional de la Semana de 4 días. A preguntas de los medios, el líder de Más País ha calificado de "error" lo sucedido ayer en el Congreso y ha reclamado a Moncloa "reflexionar" y "corregir".

Sobre la Ley del Audiovisual, Errejón ha aseverado que "ayer hubo una mala noticia que tiene que ver con que el PSOE sacó esa ley gracias al PP".

"¿Por qué? Porque despreció la posibilidad de la mayoría de la investidura porque para esta mayoría tendría que haber hecho tres cosas: reconocer la autonomía de los consejos audiovisuales autonómicos y, por tanto, no poner en marcha una propuesta claramente recentralizadora; hacer efectiva la protección de las diferentes lenguas cooficiales de España y apostar por un sistema de ayudas para permitir sobrevivir a las pequeñas productoras y no lo concentre todo en las grandes", ha enumerado.

A su parecer, "el Gobierno no quiso hacer esto y, por tanto, sacó la ley gracias al PP, lo que es un error y una gran oportunidad perdida para el sector audiovisual".

Y ha recalcado: "Creo que en Moncloa deberían reflexionar, primero Pedro Sánchez vino al Congreso para dar explicaciones de la crisis del espionaje no porque quisiera sino porque le obligamos; vino a no dar ninguna explicación y a anunciar medidas que llevan en el cajón del Congreso mucho tiempo y, para rematar el día, sacó adelante una ley importante con el PP. Este no es el camino y el Gobierno debe corregir".

"LA LEGISLATURA SE ACABA Y TIENE QUE ACABAR"

En este punto, ha avisado de que "si alguien cree que la legislatura se acaba confiando en las abstenciones del PP de Feijóo está muy equivocado". "La legislatura se acaba y tiene que acabar, pero tiene que acabar con un gobierno valiente que ponga medidas para que la vida de los españoles sea más justa, más tranquila y más segura y eso se hace con todas las transformaciones que están pendientes".

"El Gobierno no puede dormirse en los laureles; nosotros le apoyamos cuando avanza pero cuando se equivoca se lo decimos claramente", ha apostillado.

Preguntado sobre si ve desconfianza en el seno del ejecutivo, Errejón ha respondido que no sabe lo que pasa dentro de él pero sí en el Congreso y allí "ayer el Gobierno decepcionó con las muy insuficientes explicaciones del presidente sobre la crisis del espionaje y con una ley del audiovisual que no protege la pluralidad lingüística, ni garantiza la igualdad entre hombres y mujeres ni un reparto equitativo de ayudas".