Escena Erasmus concluye temporada con más de 5.000 espectadores y 2.000 km recorridos con sus 'Conquestes'

Escena Erasmus UV recorre más de 2.000 kilómetros con 'Conquestes', una reflexión sobre nuestra huella histórica - UV

VAÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto teatral europeo de la Universitat de València, Escena Erasmus UV, ha concluido la temporada este mes de julio con su última producción, 'Conquestes', una reflexión sobre las conquistas históricas, sociales e íntimas desde la memoria, los cuidados y la reconciliación, que ha emocionado a un público de más de 5.000 personas a lo largo de más de 2.000 kilómetros.

El equipo técnico y actoral ha realizado este recorrido para llevar la obra a los escenarios de 13 municipios de la Comunitat Valenciana desde su estreno absoluto en el Centre Cultural La Nau de la Universitat, el pasado 6 de mayo, hasta la última representación, que tuvo lugar en Macastre el pasado día 5 de julio para celebrar la Capitalidad Cultural Valenciana de este municipio.

Estos datos se enmarcan en la apuesta de la Universitat de València por "la cooperación europea, el protagonismo juvenil y la dinamización cultural de los municipios valencianos a través del teatro y las artes escénicas, que sitúan a la UV como primera institución académica con mayor presencia en el territorio --con sede en 16 municipios de 10 comarcas, además de la veintena de universidades estacionales--; mientras que su política de internacionalización mantiene a la primera de las universidades valencianas como primera universidad española en recepción de estudiantes Erasmus", subraya la institución académica en un comunicado.

Así, la Universitat es impulsora del proyecto Escena Erasmus UV,, que combina la creación artística con una experiencia de convivencia e intercambio entre estudiantado universitario europeo y las comunidades de nuestros pueblos, generando espacios de reflexión compartida y diálogo intercultural.

Escena Erasmus de la Universitat de València, Premio de Honor de las Artes Escénicas Valencianas 2023, profundiza con 'Conquestes' sobre las conquistas que han marcado la historia y sobre aquellas otras que continúan condicionando el presente: la conquista de los territorios, de los cuerpos, de las identidades, de los relatos y del poder.

Desde una mirada crítica, contemporánea y europea, la obra combina teatro, música, movimiento y creación colectiva para cuestionar quién conquista, quién es conquistado y qué consecuencias dejan estos procesos en las personas y en las comunidades. Al mismo tiempo, el espectáculo reivindica otras formas de conquista vinculadas a los derechos, a la libertad, a la convivencia y a la construcción de una Europa más diversa, solidaria y democrática.

Fiel al espíritu de Escena Erasmus, 'Conquestes' convierte el escenario en un espacio de encuentro entre lenguas, culturas y experiencias, y utiliza las artes escénicas como una herramienta para pensar el mundo, dialogar con los territorios e imaginar futuros compartidos.

Con dirección de Josep Valero, el guion ha sido escrito por Guadalupe Sáez, Aarón Sánchez, Patricia Michel Cabrera, Mariana Hartasánchez, Jacobo Pallarés, Emma Cases, Luz del Alba Cardillo y Maria Andrés; y la dramaturgia ha sido coordinada por Guadalupe Sáez. La obra ha sido representada por un elenco formado por once estudiantes Erasmus y valencianos: Guillem Borrego, Luz del Alba Cardillo, Emma Cases, Arina Firstova, Doucia López-Pueyo, Julia Moreno, Sergio Muñoz, Linda Revenko, Sofia Simonetto Pérez e Inés Sola.

"ESPACIO DE ENCUENTRO, REFLEXIÓN Y DIÁLOGO"

Josep Valero, como director del espectáculo, ha destacado que "la gira de 'Conquestes' ha confirmado, una vez más, la capacidad de Escena Erasmus para convertir el teatro en un espacio de encuentro, reflexión y diálogo con el territorio.

"Cada función ha sido diferente porque cada pueblo, cada público y cada contexto han aportado una mirada nueva al espectáculo. Para nosotros, la gira no es únicamente una sucesión de representaciones, sino una manera de escuchar, de compartir y de construir comunidad a través de las artes escénicas", añade.