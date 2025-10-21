Espai LaGranja convoca dos laboratorios de investigación para impulsar la danza y las artes del movimiento - ESPAI LAGRANJA

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja lanza una convocatoria de dos laboratorios de investigación en torno a la danza contemporánea y las artes del movimiento, con el objetivo de apoyar e impulsar la creación profesional en la Comunitat Valenciana.

Los laboratorios se desarrollarán en las instalaciones de Espai LaGranja en Burjassot durante los meses de febrero y marzo de 2026, señala el centro de creación dependiente del Institut Valencià de Cultura (IVC).

Esta convocatoria está abierta a artistas y colectivos con trayectoria de cualquier ámbito artístico. Se buscan proyectos de investigación-creación que utilicen el cuerpo y/o el movimiento como herramienta o eje de cuestionamiento central.

El propósito es "facilitar el espacio, los recursos económicos y el acompañamiento necesarios para la investigación, exploración y el desarrollo de nuevos lenguajes con el cuerpo, el movimiento y el pensamiento coreográfico como ejes centrales; un espacio flexible que genere la confianza y el diálogo para poder cuidar el proceso creativo y poder potenciar, recoger y compartir el conocimiento que se genera en el interior de las prácticas artísticas", explican.

Tal como señala la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, "desde el Institut Valencià de Cultura tenemos un compromiso claro con el tejido profesional de la danza en la Comunitat Valenciana". "Así, con la convocatoria de estos dos laboratorios en Espai LaGranja, activamos un motor fundamental: el apoyo a la investigación y la creación", añade.

Se seleccionarán dos proyectos para su desarrollo íntegro en el Espai LaGranja de València. Se pueden presentar proyectos de investigación de movimiento, de pensamiento, de escritura o de investigación pedagógica, entre otros, cuya finalidad no sea la exhibición inmediata de una obra o resultado final.

APERTURA PÚBLICA

Los proyectos seleccionados presentarán el resultado de su trabajo de investigación en una apertura pública al finalizar el proceso en el espacio. Se valorará de manera especial el compromiso con el proceso de investigación y el diálogo con el centro.

El plazo para el envío de solicitudes, que se presentarán en formato digital, a través de la web del IVC, estará abierto hasta el 31 de octubre.