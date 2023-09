España (PSPV), a Mazón sobre Plan Vega Renhace: "No le gusta porque ha sido impulsado por un partido que no es el suyo"

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes y responsable del área económica del Grupo Parlamentario Socialista, Arcadi España, ha afeado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que lo "único" que "no le gusta" del Plan Vega Renhace es que "ha sido impulsado por un partido que no es el suyo".

De esta manera han respondido los socialistas al jefe del Consell y también líder 'popular' en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, quien este mismo martes en Almoradí (Alicante) ha tachado el Plan Vega Renhace de "propaganda pura" y ha afirmado que "muchas obras no tenían que ver con el agua".

El dirigente socialista ha defendido que el plan "nació del consenso de todas las fuerzas, ayuntamientos, concejales y sociedad civil" y ha recalcado que se consiguió con "un consenso y diálogo entre ayuntamientos sin importar el color político, todos unidos en la reconstrucción de la comarca".

Por ello, España ha considerado que "decir que no ha funcionado no es decírselo al gobierno saliente, es decírselo a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comarca que veían que, por primera vez, la Generalitat Valenciana los miraba y ponía dinero para solucionar sus problemas".

Arcadi España ha indicado que para este plan "se presupuestaron 750 millones" y ha asegurado que "lo único que no le gusta al PP del Plan Vega Renhace es que ha sido impulsado por un partido que no es el suyo". "Esto no es una razón de peso para hacer política con seriedad", ha añadido.