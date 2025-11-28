Estabilizan a una mujer de 55 años que sufrió una parada cardíaca en plena calle en Meliana

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios han logrado estabilizar a una mujer de 55 años que había sufrido una parada cardíaca en plena calle en la localidad valenciana de Meliana, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU recibió un aviso de que una mujer se había desplomado en la plaza Noia de Meliana y se movilizó una unidad del SAMU hasta el lugar indicado.

Hasta la llegada del ambulancia, miembros de la Policía Local del municipio realizaron el masaje cardíaco a la mujer. Una vez en el lugar, el equipo médico del SAMU realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización hasta que lograron revertir la parada cardíaca.

Posteriormente, la mujer, de 55 años, fue trasladada por parada cardíaca recuperada al Hospital Clínico de València, donde permanece ingresada con pronóstico reservado.