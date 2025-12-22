'La Estrella' De Gandia Reparte Dos Series Del 3º Y 5º Premio Y Apura La Suerte: Ayer Vendió El Último Décimo - LA BUENA ESTRELLA DE GANDIA

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración número 10 de Gandia (Valencia) 'La Estrella' ha repartido una serie del tercer premio, el 90.693, y otra serie de quinto --el 61.366-- y ha apurado hasta el último momento para repartir suerte, ya que el último décimo agraciado lo vendió ayer por ventanilla.

"Estamos muy contentos", señala a Europa Press Emilio, el administrador de esta lotería que regenta desde que hace cuatro años la compró a sus anteriores propietarios. El primero no hubo suerte, pero en su segundo año la cosa ya cambió y repartió el Gordo de Navidad y el primer y tercer premio del Niño, fortuna que continuó en su tercer año con otro premio importante, el tercero.

"Es mucho trabajo, es muy duro, pero ha merecido la pena, es muy ilusionante", señala Emilio, que recalcado que están "expectantes" porque se acerquen los agraciados con la suerte que han repartido.